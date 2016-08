El debate de investidura se reanudará mañana con la intervención de Sánchez

El debate de investidura de Mariano Rajoy se reanudará mañana a las 9.00 horas con la intervención del líder del PSOE, Pedro Sánchez, al que seguirán el resto de portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso y se cerrará con la primera votación en la que requiere mayoría absoluta para ser investido.



Rajoy, que ha desgranado hoy su propuesta de gobierno en un discurso de unos 80 minutos de duración, ha afrontado la primera jornada del debate con la certeza de que no cuenta con los apoyos suficientes para ser investido presidente del Gobierno, ante la reiterada negativa del PSOE a pasar del "no" a la abstención.



No obstante, Rajoy se ha mostrado convencido de que su alternativa es la única posibilidad real de que España cuente con un Ejecutivo moderado, y no con una "aventura de radicalismo, ineficacia e incertidumbre".



"Mi propuesta es la única posibilidad real de un Gobierno moderado, que no sea una aventura de radicalismo, ineficacia e incertidumbre", ha advertido Rajoy, con un convencimiento: "No existe alternativa que responda a los deseos de los españoles" y mucho menos un Ejecutivo "de mil colores e ineficaz".



Tras el discurso de hoy del candidato del PP, mañana será el turno de cada uno de los portavoces de los grupos parlamentarios de mayor a menor representación que contarán con un tiempo inicial de 30 minutos, una réplica de diez minutos y una posible dúplica de otros cinco minutos.



A continuación se celebrará la primera votación, prevista aproximadamente hacia las 18.00 horas, en la que Mariano Rajoy necesita mayoría absoluta para ser investido, esto es, 176 votos a favor, aunque de momento sólo cuenta con 170, los del PP, Ciudadanos y Coalición Canaria.



De no salir adelante, esta primera votación marcará la hora del segundo escrutinio, que se celebrará el viernes 2 de septiembre, 48 horas después de la primera.



En ella, Rajoy ya sólo necesitaría mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra.



De resultar fallida ambas votaciones, se pondrá en marcha el calendario para la convocatoria de nuevas elecciones generales.



Si antes de dos meses ningún candidato resulta elegido, el próximo 31 de octubre se volverían a disolver las Cortes y 54 días después se celebrarían nuevas elecciones, el 25 de diciembre, día de Navidad.