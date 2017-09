La temporada de festivales cierra de la mano del DCODE

El cartel del festival más esperado de la capital reunió el pasado sábado a 18 bandas en un sólo espacio. El campo de rugby de la Universidad Complutense se tiñó de música y buen ambiente para despedir la época festivalera del verano. Y esta séptima edición ha dejado con ganas de más.

'Sold out', 25.000 personas, tres escenarios diferentes y muy buenas vibraciones. El primer grupo nacional que arrancó el festival fueron Miss Caffeina, poniendo voz y corazón a los temas de su último disco "Detroit" y recordando viejos 'hits' como "Capitán" o "Hielo T". Todavía con el sol sobre los escenarios y con altas temperaturas, llegó la actuación del gallego Iván Ferreiro, repasando clásicos de su carrera en solitario, pero la sorpresa llegó cuando el ex-cantante 'El canto del loco', Dani Martín, subió al escenario para cantar junto a Ferreiro "El equilibro es imposible".

Con 23 grados, los franceses ‘La Femme’ y los británicos ‘Charli XCX’ dieron la bienvenida a la tarde. Pero, uno de los platos fuertes del festival llegó cuando en el escenario apareció el británico Liam Gallagher, el que fue cantante de la banda rock de los 90 'Oasis'. Todo el festival fue un coro al unísono cuando sonaron "Wonderwall" o "Morning Glory", algunas de las canciones más esperadas de la mano del hermano pequeño de Noel Gallagher y del ex cantante de "Oasis". Pero también supo emocionar y atraer a su público con sus temas de su disco en solitario.

Después de las actuaciones de los estadounidenses 'Band of Horses' e 'Interpol', los festivaleros no dudaron ni un segundo perderse el que sería el próximo concierto de la noche. Llegó el momento de dar la bienvenida al cabeza de cartel, y en torno a las once de la noche, la banda escocesa 'Franz Ferdinand' hicieron retumbar todo el campus de la UCM. Rebosando energía interpretaron temas como "Do You Want To" o "Take Me Out" mientras el decolorado rubio platino de Alex Kapranos -vocalista del grupo- brillaba y resaltaba sobre el escenario.

Después llegaron los ya veteranos del festival, los rockeros y británicos 'The Kooks', quienes deslumbraron la noche ya cerrada e hicieron entrar en calor a los 'dcoders', pese al frío que hacía de madrugada. Su clásico "She moves in her own way" resonó hasta dejar sin aliento a sus seguidores.

A pesar del gran número de grupos internacionales de este DCODE 2017, aún quedaba repertorio nacional que ver y escuchar en aquel rincón de Ciudad Universitaria. La banda alicantina de 'indie pop', 'Varry Brava', hizo "girar" a todos sus espectadores. "Bailando a ritmo de canciones que no dejaron de sonar", como bien cantaron en directo frente a miles y miles de fanáticos y melómanos.

'Yall' y 'ELYELLA Djs' fueron quienes pusieron la guinda a la edición más esperada del festival madrileño. Los barceloneses 'Yall' pincharon temas de 'Daft Punk'. 'ELYELLA Djs' tienen la manía de crear una impactante arquitectura sónica construida con cimientos de electróncia, muros de pop y rock y en el tejado, puro espectáculo que rompe con cualquier plano. Y así lo hicieron en la madrugada del sábado al domingo.