Dastis pide tiempo para "juzgar" a Trump

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, considera que al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, "hay que darle una oportunidad y juzgarle después".



En una entrevista en el diario El País, el responsable de Exteriores explica que Trump "es un líder que ha sido elegido democráticamente y al que hay que juzgar por sus actuaciones una vez que esté sentado en la Casa Blanca".



"Yo espero que la relación de Estados Unidos con España y con Europa se mantenga al menos en el mismo grado de cooperación que hasta ahora", declara.



Sobre el embajador español en el Reino Unido, Federico Trillo, el ministro afirma que "está haciendo hasta ahora una buena labor, lleva casi cinco años allí y su puesto está entre los que había que rotar ya el año pasado. En las próximas semanas o meses habrá que llevar a cabo ese relevo".



"Hablé con él (Trillo) a principios de diciembre y ya entonces me hizo participe de su voluntad de volver al Consejo de Estado. Por tanto, la base de la que parto es esa", añade Dastis.



El ministro dice que no cree que 2017 vaya a ser el del final del proyecto europeo. "Puede ser un año difícil, pero no desde luego el del principio del fin de la UE", opina.



Respecto al "brexit", Dastis declara que "el Reino Unido quiere no estar sometido a la jurisdicción del tribunal de justicia y tener autonomía para legislar, pero esas dos cosas son incompatibles con el mercado interior".



"Si Gibraltar quiere tener una relación con la UE, va a tener que pasar por nosotros. Y eso requerirá un acuerdo bilateral entre España y Reino Unido", explica el ministro al ser preguntado por la negociación del "brexit", Gibraltar y la oferta de cosoberanía.



Agrega Dastis que "las instituciones europeas nos han pedido que España tire del carro". Considera que ante la actual situación de "cierta incertidumbre" en Europa, "España tiene la obligación de dar un paso adelante y lo estamos haciendo".



El responsable de Exteriores estima que "el reparto de cupos de refugiados no debe ser una regla permanente".