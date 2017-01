Cuarenta submarinos nucleares han atracado en Gibraltar en los últimos 10 años

Cuarenta submarinos de propulsión nuclear han hecho escala en el puerto de Gibraltar desde el año 2007, según los datos que ha aportado el Gobierno español a una pregunta parlamentaria del grupo de Unidos Podemos en el Congreso.



Los diputados Noelia Vera y Juan Antonio López de Uralde registraron el pasado mes de julio una pregunta al Gobierno a raíz del choque del submarino nuclear británico HMS Ambush contra un barco mercante en aguas de la bahía de Algeciras unos días antes.



El Gobierno informa ahora de que el Grupo Operativo de Vigilancia de Radiaciones de la Armada (Govra) llevó a cabo un estudio radiológico de las aguas, como hace siempre que un buque de propulsión nuclear entra en el puerto de Gibraltar o en aguas territoriales españolas, análisis que tuvo resultado negativo.



"El examen verificó que no había habido ninguna contaminación nuclear confirmándose así la información que las autoridades británicas habían adelantado al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación", remarca el Ejecutivo.



A preguntas de los dos diputados sobre cómo puede afectar la salida del Reino Unido de la UE a la presencia de estos buques en aguas de Gibraltar, el Gobierno asegura que la visita de submarinos al Peñón "poco o nada" tiene que ver con su pertenencia o no a la Unión.



Mantiene el Ejecutivo que tiene más relación con su política de seguridad y defensa nacional y con sus compromisos en el marco de la OTAN.



"El Reino Unido ha hecho uso del puerto del Territorio Británico de Ultramar de Gibraltar antes de su adhesión a las Comunidades Europeas, durante su pertenencia y, con toda probabilidad lo hará tras su salida de la Unión Europea", señala.



Además -destaca el Ejecutivo- dado que no existe ninguna norma comunitaria al respecto, la salida del Reino Unido de la UE "no cambia en nada" la situación relativa a la presencia de submarinos nucleares en Gibraltar.



En su respuesta a los diputados del grupo de Unidos Podemos, el Gobierno recuerda que España y el Reino Unido son países socios y aliados y que al conocerse el incidente del HMS Ambush, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación trasladó su preocupación y solicitó información a la embajada británica.



La embajada y el Ministerio de Defensa del Reino Unido pidieron disculpas y aseguraron, como después confirmaron los análisis de la Armada, que no había ningún riesgo de contaminación nuclear pues el reactor no había sido afectado por el choque con el buque mercante.



"En todo caso se trata de una eventualidad que por su propia naturaleza de carácter imprevisto y fortuito no se puede prever. Corresponde al Reino Unido velar por la seguridad a bordo de sus propios buques de Estado", añade.