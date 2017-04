Crónica de viaje: taxi, UBER, Cabify ...

Después de la comparativa utilizando las tres opciones y charlando con sus conductores, esta cronista ha podido constatar, la comodidad de coger un taxi en cualquier momento y al instante, frente a la calidad de un servicio más económico y lujoso, que ofrecen Uber y Cabify.

El análisis ha sido realizado en Madrid, en tres días consecutivos, a la misma hora, con unas condiciones viales prácticamente iguales y con el mismo recorrido de 4,1 km, -desde la intersección entre la calle Ortega y Gasset y Conde de Peñalver, hasta la Plaza de Cuzco-.

Taxi

Son las 16,20 horas y me dispongo a coger un taxi en el madrileño barrio de Salamanca. Extrañada, observo cómo pasan de un lado a otro más de diez taxis ocupados en pocos minutos, hasta que veo uno libre, lo paro y me subo. No hemos avanzado y el contador ya marca 2,45 euros.

Tras comentar el tiempo, el amable taxista contesta a mi pregunta sobre qué tal va la situación respecto a Uber y Cabify, dándome un sinfín de detalles y explicaciones sobre algo que le parece “un problema increíble e injusto”.

“La situación es grave y la única solución es que no den más licencias a estas plataformas, porque con las que ya se han dado, no hay marcha atrás. Hay 3.000 licencias a la espera y lo que queremos es impedir que las den”, explica José María, quien trabaja como autónomo.

José María también me cuenta que las aplicaciones como Uber o Cabify, tienen sus sedes fuera de España y que ofrecen un servicio de lujo muy barato “porque se lo pueden permitir”. “Ahora pierden dinero, pero saben que lo recuperarán y se quedarán con el mercado. Van a extinguir el taxi y después subirán las tarifas, como ya han hecho en Estados Unidos”, añade.

Llegando al destino, tras 16 minutos en marcha y con el contador marcando 9.20 euros, José María, quien invirtió más 150.000 euros para poder trabajar como taxista, advierte que, como el gobierno no frene el aumento de licencias, perderá mucho dinero y probablemente su trabajo.

Uber

Tras descargarme la aplicación móvil de Uber y completar la instalación, incluyendo mis datos, -DNI y número de mi tarjeta de debito-, indico el origen del viaje que quiero realizar y el destino.

Después de varios intentos, consigo pedir un coche, aunque no ver lo que va a costarme el trayecto. El importe mínimo en Uber son cinco euros, y si se pide un coche y no se presenta el cliente, se le cobrará esa tarifa.

Espero en la esquina, mientras veo en la pantalla de mi teléfono el recorrido que está haciendo el coche que he pedido. Está a cuatro minutos, es un Peugeot 508 y mi conductor se llama Abel.

El joven mexicano, me explica el recorrido que vamos a seguir, - el mismo que con el taxi- y me comenta que le acaban de multar en el aeropuerto, porque un taxista ha avisado a un policía de que estaba allí. “Yo sé que ahí no puedo estar si no me llaman, pero lo habían hecho, aunque después cancelado. Por eso el taxista me ha visto irme sin coger a nadie y ha corrido a avisar a un policía que me ha parado y multado”, añade mi conductor, quien también me cuenta que, aunque la mayoría de trabajadores de Uber son autónomos, él está empleado por un señor que compró la licencia y le hizo un contrato de 20 horas semanales.

“Estoy contento con mi trabajo, pero ahora se va complicando la situación con los taxistas. Yo no he tenido ningún problema con ellos, excepto lo de hoy. Los policías también están muy encima de nosotros. Ahora tenemos que hacer frente a policías y a taxistas. Es increíble que la policía nos ataque tan duro”, añade.

A los 13 minutos de carrera, llegamos a mi destino y Abel me explica que no tengo que hacer nada, porque el cobro es automático. En ese mismo momento recibo un correo en el que indican que el precio de mi viaje ha sido 7.32 euros.

Cabify

Para finalizar la comparación, decido utilizar Cabify y el resultado es mejor de lo esperado. Cómodo , rápido, lujoso y más barato que las otras opciones.

Igual que con Uber, lo primero que tengo que hacer es descargar la aplicación , instalar y pedir coche introduciendo datos.

La aplicación me informa rápidamente de que mi coche, un Hyundai i40, está a dos minutos de mí y que mi viaje va a costar rondar los 7euros. De momento, es la opción más rápida y económica.

Me subo al elegante coche que viene a buscarme y su educado conductor me informa de que puedo coger alguna de las botellitas de agua y conectarme al wifi, si lo deseo. Después me pregunta si la temperatura está a mi gusto y si me apetece escuchar alguna emisora de radio.

Pablo, así se llama mi conductor, me cuenta que es colombiano y que trabaja como empleado a 40 horas semanales, desde hace unos meses, para un empresario que compró la licencia VTC.

“En general tengo bastantes servicios cada día, sobre todo los findes de semana. En un solo sábado, puedo coger a unas 20 personas. Normal que los taxistas estén tan enfadados. Ven que pierden trabajo, pero como no cambien su servicio, bajando tarifas y mejorando varios aspectos…”, estima el joven bogotano, quien también destaca que a sede de Cabify, creada por un español, está en México y que sólo opera en España y Latinoamérica.

Llegamos a la Plaza de Cuzco, e igual que con Uber, me llega un e-mail con la tarifa que se me ha cobrado. En este caso, han sido 6.72 euros, tras 15 minutos de viaje.