Cristina Muñoz busca ahora desnuda que el Ejército le de la razón

Después de luchar durante los últimos diez años por demostrar que su expulsión del Ejército fue ilegal, provocada por un incidente con dos mandos, la exsoldado Cristina Muñoz Gago ha decidido dar un paso más, desnudarse para Interviú, para ver si con ello logra captar la atención de la ministra de Defensa o si sirve para que el Tribunal Europeo revise su caso.

A sus 37 años, esta madrileña, madre de un niño y hoy comercial de una aseguradora, solo tiene un deseo: justicia, y lamenta que desde 2007 sus mandos no dejaron de acosarla hasta conseguir que se fuera. Por eso afirma que "no quiero dinero, sólo que revisen mi expediente", aún sabiendo que un informe reciente señala que la justicia ha desestimado el 76 por ciento de las denuncias por acoso en el Ejército.

Recuerda que "va a hacer diez años que denuncié y sigo pasándolo mal. Fue una negligencia, un exceso de mando tras poner un parte a mi alférez en unas maniobras por denegación de auxilio. Si estoy en la calle es porque denuncié. Al final, la que he perdido soy yo. Mi carrera, a mi pareja, mi alegría… Muchos momentos bonitos de mi vida". Por todo ello señala que "todavía no he superado las secuelas de estar un mes y un día encarcelada en una prisión militar. Querían que me fuera voluntariamente. Como no lo consiguieron, fueron dinamitándome poco a poco".

Para ella, "mi lucha es la de muchas personas que están silenciadas dentro del Ejército y me escriben para que les dé voz", ya que cree que "no estamos equiparadas a los hombres. Al final somos soldados, pero también mujeres, y hasta que eso no se entienda y no tengamos las mismas oportunidades, el Ejército no evolucionará".

Una de las personas que dice que más le ha apoyado ha sido la excomandante Zaida Cantera, y por eso subraya que "me encantaría que fuera ministra de Defensa". A la actual titular le diría "que mire por la mujer dentro del Ejército, que se deje de fuegos artificiales y que ayude a cambiar la mentalidad militar que tenemos. Que vaya a las unidades, a la Legión y que pregunte a la tropa cómo está. Que está muy abandonada".

Ella desde luego no se rinde, "quiero que vean a la Cristina más chunga, más luchadora, a la que no se rinde", y de ahí este desnudo que espera sea "una portada de impacto para despertar conciencias y que, al ver mis fotos, sientan la opresión que yo he sentido durante estos años, que se refleja muy bien".

Cristina asegura que "me considero una mujer sexy, siempre me he cuidado mucho, física y mentalmente, porque se puede ser mujer, madre, militar… y sexy". Según ella, el Ejército está lleno de pibones, no es incompatible". En las imágenes se le puede ver con una venda, "porque quiero mostrar la opresión que siento", y con una muñeca, "simboliza a lo que quedamos reducidas las mujeres: a una vagina y dos tetas".

Pese a todo afirma que todavía quiere ser militar, "siempre lo quise, viví en ambientes militares desde niña y volvería ahora mismo al Ejército. Es mi vida. Me ha enseñado fuerza, resistencia, lealtad… De hecho, si fuese a un programa como Supervivientes, podría demostrar de lo que soy capaz. Sobre todo a los que creen que por ser guapa y mujer no puedes ser militar. Así verían que no vendo ninguna moto".