Crisis en los CIE: casi 100 fugas y varios motines en la recta final del año.

Más de un centenar de internos fugados y varios motines ocurridos en los últimos meses del año han vuelto a cuestionar el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y han reabierto el debate sobre la eficacia e idoneidad de estos lugares.



En 2015, según los datos del Ministerio del Interior, 6.930 internos pasaron por alguno de los siete centros que hay repartidos por España, de los que cuatro de cada diez son expulsados del país, tras permanecer un tiempo medio de 24,4 días.



Un CIE es un centro público no penitenciario donde se retiene, privados de libertad y de manera cautelar y preventiva y durante un máximo de 60 días, a los extranjeros que llegan a España que son sometidos a un expediente de expulsión del territorio nacional.



Interior defiende que los CIE son eficaces y necesarios, pero el ministro, Juan Ignacio Zoido, ha admitido que "pueden y deben mejorar", por lo que ha anunciado que impulsará la creación de un grupo de trabajo integrado por distintos ministerios, ONG y partidos para diseñar otro modelo.



El catálogo de quejas llega desde las ONG y los partidos de la oposición hasta el Defensor del Pueblo y alguno de los jueces de control de estos centros, como Ramiro García de Dios.



La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha cuestionado las condiciones de estos centros, en los que ha dicho que existen "muchas deficiencias", y ha pedido al Gobierno que habilite más presupuesto para mejorar sus instalaciones, así como una "mayor cobertura sanitaria".



Becerril, quien se ha reunido con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para trasladarle sus peticiones, sostiene que la sobrepoblación es el principal problema de los CIE, en los que se mezcla a personas en situación irregular pero sin historial delictivo con otras que sí lo tienen.



Más lejos aún ha ido el juez García de Dios, quien directamente pide el cierre de estos centros de "sufrimiento y espacios de opacidad e impunidad policial".



Precisamente, él es el juez de control del centro que más incidentes ha registrado en el último año, el del distrito madrileño de Aluche, donde se ha producido una fuga, varios motines y huelgas de hambre durante los meses de octubre y noviembre.



"Somos solo cinco o siete por turno para unos cien internos, y no llevamos armas ni chalecos", alertó en declaraciones a Efe un funcionario del CIE de Aluche tras un motín en octubre. En su opinión, en esas condiciones es imposible garantizar la seguridad y evitar "una tragedia".



Otros centros también han dado que hablar. El de Zona Franca de Barcelona, que abrió sus puertas en julio tras más de medio año de cierre pese a la oposición de la alcaldesa, Ada Colau, o el de Sangonera La Verde (Murcia), donde se han registrado fugas y motines, con agresiones a los trabajadores.



A estos hay que sumar los diversos problemas ocurridos en el resto de centros que hay en España: Valencia, Tenerife, Las Palmas y Algeciras (Cádiz), el que más internos acoge, hasta el punto de que tiene un anexo en Tarifa.



El Partido Popular ha sido el único grupo en el Congreso que ha mantenido que estos centros ofrecen un trato "apropiado" con los derechos humanos y ha defendido su papel en el desarrollo efectivo de políticas para el retorno de los inmigrantes, haciendo así caso omiso de las propuestas aprobadas en los ayuntamientos de Madrid, Barcelona y Valencia que exigían su cierre.



Mientras, el resto de partidos en la oposición han planteado la necesidad de cambiar el modelo actual, como es el caso del PSOE, que incluyó en el programa presentado durante las últimas elecciones "modificar" el Reglamento que rige su funcionamiento.



Unidos Podemos, entre sus propuestas para la inmigración, exige el cierre de estos centros y la agilización de los procesos para la concesión de asilo como alternativa.



A su vez, Ciudadanos reclama una política unificada con la Unión Europea en la que la agencia Frontex asuma el control de la inmigración para todos los países comunitarios.



En cuanto al posicionamiento de la sociedad civil, distintas ONG y colectivos sociales han continuado este año con sus protestas contra los CIE, calificados por muchas de "cárceles para extranjeros", incluso con peores condiciones que las propias prisiones.



Es el caso del Servicio Jesuita a Migrantes en España (SJME), que publicó en septiembre su informe anual en el que denunciaba el internamiento de menores y solicitantes de asilo, colectivos que, según la ley, no pueden pasar por estos centros, denuncia a la que se suma Amnistía Internacional.



Otras organizaciones que se han mostrado contrarias a los CIE han sido SOS Racismo Madrid, Karibu-Amigos del Pueblo Africano o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, entidades que piden su "cierre inmediato".



El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ya avisó a España en 2015 que algunos de los centros habilitados no reunían las condiciones mínimas para asegurar la calidad de vida de los internos.



Mientras, la Comisión Europea planteó en un informe de 2013 medidas alternativas a la detención, como la obligación de presentarse en comisaría regularmente o la entrega del pasaporte, que no solo evitarían la privación de libertad y la probabilidad de que se produjeran abusos, sino que a su vez reducirían los costes que estos centros tienen para el Estado.