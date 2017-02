Crespo: "Amigos de mi etapa en el PP me han mandado ánimos"

El considerado número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha afirmado hoy tras conocer la sentencia del caso Gürtel por los contratos de Fitur que "tengo muy buenos amigos de mi etapa en el PP que me han mandado ánimos. Hace años que no soy afiliado, pero sigo conservando los amigos".

En declaraciones a 'La Sexta', Crespo ha insistido en que se siente inocente, que cree que en el juicio "se ha desmontado, prueba a prueba, lo que decía la Fiscalía" y que cree que "la mediatización del caso ha influido en la sentencia". Crespo ha sido condenado a penas que suman 13 años y 3 meses: dos años y seis meses por asociación ilícita, un año por tráfico de influencias, seis por malversación, un año y nueve meses por falsedad y dos por cohecho activo. Además, se le reclama una multa de 3.920.400 euros y 24 años de inhabilitación.

A pesar de que se ha negado a valorar la sentencia, ha indicado que "algunas partes son un disparate" y ha agregado que "seguro que es una coincidencia que haya aparecido justo cuando empieza el congreso del PP". Preguntado sobre los pactos que, al parecer, negocia la Fiscalía con empresarios de la construcción para que reconozcan su implicación en la financiación del PP valenciano, Crespo ha indicado que el Ministerio Público "sólo tiene interés en tratar con determinadas personas. A nosotros nadie nos ha llamado".

En un sentido similar se ha pronunciado su abogado, Miguel Durán, quien ha negado que Crespo sea responsable de los delitos de malversación, tráfico de influencias y cohecho que el TSJCV le atribuye. En unas declaraciones a los periodistas tras acudir al alto tribunal valenciano para recoger la sentencia, Durán ha anunciado la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo.

A juicio de este letrado, "malversación existe cuando un servidor público utiliza los fondos públicos en provecho propio o de terceros, y mi cliente no ha participado jamás, en absoluto, en nada que se parezca". Asimismo, ha insistido en que "no se ha probado el tráfico de influencias en el juicio, y sobre el cohecho, se habla de un reloj de la señora Martínez que ni siquiera ha aparecido en el juicio, más que en dos fotografías, que no son auténticas".

Por otra parte, ha aludido a la nulidad planteada por él y otros letrados al inicio del juicio, tanto por recusación del magistrado ponente, Juan Climent, como por otras cuestiones relacionadas con la obtención de determinadas pruebas. "Soy optimista porque creo que el Supremo no estará en las mismas condiciones que este tribunal. Estamos razonablemente tranquilos, nos habría gustado ahorrarnos esto, pero ya suponíamos que los tiros iban a ir por ahí", ha agregado.

"Lamentablemente este ha sido un juicio muy mediatizado y ha influido mucho lo que, por desgracia inexacto, que se ha escrito. Además, esta causa está despiezada, y es como si estás en una plaza y te sueltan seis toros en lugar de uno. No conozco ningún torero que no saliese corneado en esas condiciones", ha añadido.