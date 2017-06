Cospedal pide a los "que no saben gobernar" que dejen al PP hacerlo

La secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha afirmado este domingo que los españoles están "hartos" de los discursos de "buenas palabras y pocas acciones" y ha pedido a los que "no saben gobernar" que le dejen hacerlo al Partido Popular porque lo haría "muchísimo mejor".



Así lo ha manifestado durante un acto en el parque madrileño Eva Perón, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha hecho balance de los dos años que lleva en el Gobierno, ante el Comité Ejecutivo regional, alcaldes, portavoces, afiliados y simpatizantes del partido. También han estado presentes varios dirigentes del partido como el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado; el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez Maíllo; o el portavoz del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida.



Cospedal ha insistido durante su intervención en que Podemos sólo intenta "utilizar las instituciones democráticas a su antojo" y poder posicionarse en los primeros puestos del 'trending topic' porque "si no se mantienen en el escaparate mediático no son nada". "Estamos hartos de oír tantos discursos de buenas palabras pero ni una mala palabra ni una buena acción", ha afirmado.



Asimismo, ha recordado que mañana se cumple un año desde las elecciones generales del 26 de junio y que, en este tiempo, el PP ha demostrado "altura política" necesaria para el funcionamiento y crecimiento de España. "Hemos formado Gobierno, hemos sacado adelante los presupuestos y estamos en la esfera internacional defendiendo los intereses de los españoles", ha apostillado Cospedal.



La secretaria general ha insistido en que gracias a sus gestiones España ha salido de la crisis, junto a la "unidad de España, plural y diversa". Cospedal ha dirigido palabras de apoyo y cariño a Cifuentes, quien afirma representa "el esfuerzo y el trabajo" del Partido Popular y ha recalcado estar segura de que en el 2019 seguirá gobernando y lograrán "recuperar" el Ayuntamiento de Madrid.