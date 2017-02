Cospedal y ‘perro loco’ Mattis, mano a mano en la cumbre de la OTAN

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha aprovechado su primera vez en una reunión de la Alianza Atlántica para dejar claros los compromisos de España y tomar contacto con sus homólogos, especialmente con uno de los asistentes que más atención ha suscitado: el secretario de Defensa de Estados Unidos, el general de los Marines James Mattis, apodado ‘perro loco’ ('mad dog').

Su presencia en la cumbre era esperada por los socios de la OTAN, pero no ha habido ningún tipo de sorpresa. El general James Mattis ha dejado clara la postura de la Administración Trump en la primera reunión con sus socios de la OTAN: o aumentan sus aportaciones a la Defensa común o Washington limitará su compromiso con la Alianza.

“América cumplirá con sus responsabilidades, pero si vuestras naciones no quieren ver cómo modera su compromiso con esta alianza, tiene que haber una muestra de apoyo a nuestra defensa común”, ha dicho el 'marine' Mattis a los representantes de los 27 miembros de la Alianza una reunión a puerta cerrada en Bruselas, según citan fuentes diplomáticas.

Previamente, el secretario de Defensa de EEUU había mostrado el “fuerte apoyo a la OTAN” de la Administración Trump. “La Alianza sigue siendo una base fundamental para EEUU y para la comunidad transatlántica”, ha dicho en una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Aun así, ha insistido públicamente en la necesidad de un aumento de gasto y de compartir los compromisos. “Es una demanda justa que aquellos que se benefician del mejor sistema de Defensa del mundo se hagan cargo de la parte proporcional que les corresponde”, ha sentenciado Mattis, que ha dicho estar en "su segunda casa". 'Mad dog' fue jefe del Mando Supremo Aliado para Transformación de la OTAN de 2007 a 2009.

En la intervención a puerta cerrada ha sido mucho menos diplomático. De hecho, fuentes citadas por la BBC aseguran que ha sido la crítica más dura que se ha escuchado contra los países que no alcanzan el 2% del PIB. “Los contribuyentes estadounidenses no pueden soportar un reparto tan desproporcionado de la defensa de los valores occidentales”, ha dicho a los ministros de Defensa de los 27.

Solo cuatro de esos países -Reino Unido, Polonia, Grecia y Estonia, además de EEUU- cumplen con el objetivo de más del 2%. “Los americanos no pueden cuidar más del futuro de vuestros hijos que vosotros mismos”, ha dicho en su estreno en la cumbre internacional.

Mattis ha exigido de que los miembros de la OTAN tienen que mostrar progresos durante este año y adoptar un plan para aumentar sus aportaciones, aunque sea poco a poco. Así, EEUU aprieta a los países que ya tienen planes para aumentar este gasto y les pide que "que aceleren sus esfuerzos" y exige a quienes no tengan ningún plan a que lo elaboren cuanto antes.

Por su parte, el secretario general de la Alianza ha tratado de tirar una lanza en favor de los países en la declaración conjunta. “Nuestros últimos datos, publicados ayer, muestran que en 2016 se incrementó el gasto real en Defensa de los países europeos y Canadá en el 3,8%. Eso es 10.000 millones de dólares. Es significativo, pero no suficiente”, ha reconocido.

Por su parte, Cospedal ha querido insistir en la apuesta de España por conseguir el 2% del PIB en gasto de Defensa como ya anunció ante el Congreso de los Diputados. “España tiene asumido un compromiso adquirido con la OTAN desde la Cumbre de Gales de ir acercándose progresivamente al 2% en gasto de Defensa”, ha dicho la ministra.

Más presencia en el Mediterráneo

La titular de Defensa española ha mantenido también una reunión con el secretario general de la Alianza en la que ha solicitado una mayor presencia en el flanco sur. Cospedal ha manifestado el “interés en reforzar una presencia más operacional de la OTAN en el ámbito sur”. Se trata de la misma reivindicación que realizaron hace 10 días en una comunicación conjunta del llamado “Cuarteto del Sur”, formado por Portugal, España, Francia e Italia.

Cospedal ha protagonizado también otra de las instantáneas del día en Bruselas, un momento “histórico” según ha calificado Stoltenberg, ya que una cuarta parte de los responsables de Defensa son mujeres:

