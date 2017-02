Cospedal dice que España llegará al 2% del PIB en su primera reunión de la OTAN

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se estrena esta semana en una serie de reuniones de la Alianza Atlántica en Bruselas, que comienzan este miércoles y continuarán el jueves. En su llegada a Bruselas, la ministra ha asegurado que España mantiene sus compromisos con la Alianza, especialmente en lo referente al gasto. "España tiene asumido el compromiso de ir acercándose al 2% del gasto en defensa y queremos cumplirlo", ha dicho la ministra ante los periodistas en su llegada a Bruselas.

La ministra informará del envío de 300 militares españoles a Letonia para reforzar el este de la Alianza. Además, Cospedal ha anunciado que insistirá en la postura común que adoptó el Cuarteto del Sur hace 10 días cuando se reunieron en Oporto. "Para España es muy importante la política de la OTAN en el ámbito sur", ha asegurado la ministra.

España, Francia, Portugal e Italia se reunieron en para llevar una postura común a este cónclave de la OTAN. Los responsables del llamado 'Cuarteto del Sur' firmaron una carta para "reforzar el papel de la OTAN en el Mediterráneo", según explicó Cospedal en ese momento. Además, la ministra expuso que estos países pueden “realizar valiosas aportaciones para las funciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte”.

Antes de que comiencen las reuniones, la ministra se ha reunido con el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, según ha publicado en su cuenta de Twitter.

También será la primera vez que acuda a las reuniones del Consejo del Atlántico Norte el nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos, el general 'perro loco' James Mattis. Los ojos están puestos en la posición de EEUU con la Alianza Atlántica por la posición crítica que ha mantenido tanto el presidente de EEUU, Donald Trump, y la polémica por la dimisión de su asesor de Seguridad, Michael Flynn, por las conexiones con Rusia. Uno de los aspectos que tratará el titular de Defensa estadounidense es el papel de la OTAN en la seguridad transatlántica.

