Cospedal niega haber perdido poder

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha negado este lunes en declaraciones a la Cadena Ser y Onda Cero haber perdido poder en el partido. Además, ha subrayado que sigue teniendo las mismas competencias a pesar de su puesto como ministra de Defensa y que considera la designación de Fernando Martínez-Maillo como coordinador general de la formación como lo "que había que hacer".

En relación con Maillo, Cospedal ha admitido que su cargo de ministra de Defensa le impide estar todos los días en la sede del partido en Génova por lo que considera bueno para el partido y también para ella que haya "una persona que esté más al tanto del día a día", haciendo alusión al cargo de Maillo. Además, ha calificado como “sensato y oportuno” dicho nombramiento: "Es lo que me parecía que había que hacer", ha añadido la ministra.



En este sentido, la 'número dos' del PP ha negado que le haya molestado la gestión por parte de Maillo de las enmiendas sobre acumulación de cargos y, en concreto, la que la citaba directamente a ella, que en el debate de los estatutos -que coordinaba el vicesecretario de Organización- se tumbó por tan solo 25 votos de diferencia. Cospedal no ha querido dar "más trascendencia" a esta enmienda, de un militante de Cuenca, que según ha subrayado solo contó con el apoyo de 300 de los casi 4.000 compromisarios que había en el Congreso.



Por otra parte, la ministra de Defensa no ha querido confirmar en ningún momento su posible intención de presentarse a la reelección como presidenta del PP en Castilla-La Mancha. “Haré lo que crea más importante y necesario de acuerdo con el partido”, ha querido resaltar en varias ocasiones.

"Tranquilidad" con la Gürtel

Por otro lado, Fernando Martínez-Maillo ha señalado en declaraciones en un desayuno informativo que ni Mato ni el caso de la exministra Ana Mato ni el del PP tienen que ver los demás acusados que se sientan en el banquillo por el caso Gürtel. Por este motivo, el coordinador general del PP ha trasladado que el partido está afrontando con “tranquilidad” el proceso.

A su juicio, Maillo ha explicado que “no se está hablando de responsabilidad penal” sino de “temas civiles” lo que supone “una distinción muy importante” que hay que tener en cuenta. Además, ha insistido que en todo caso y “en la peor de las circunstancias” tanto el PP como Mato serían partícipes “a titulo lucrativo”.