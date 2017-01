Cospedal dice que España no pagó la factura del Yak-42

La ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, pidió ayer formal y de manera sentida perdón a los familiares de las víctimas de Yak-42, casi 14 años después del accidente. La titular de Defensa acudió al Congreso a dar explicaciones tras el dictamen del Consejo de Estado que considera responsable a la Administración de la tragedia aérea en la que murieron 62 militares españoles y los tripulantes del avión. Entre otras informaciones, reveló que el Estado no pagó la factura por aquel vuelo, 149.000 euros, que la agencia de la OTAN que lo contrató, NAMSA, no giró. Como explicó de manera compungida, los viajeros no llegaron, el transporte no fue efectivo. La factura no figura como pagada, NAMSA parece que no la giró y así consta en los expedientes de Defensa.

Unos expedientes que no están del todo completos. La ministra explicó que “nunca se reclamaron los 42 contratos” de los vuelos precedentes al del Yak-42 siniestrado. Por eso, aunque se comprometió de manera firme –y mirando a los familiares, presentes en la sala del Congreso– a buscarlos, tiene pocas esperanzas de encontrarlos “14 años después”. La oposición los reclamó en pleno.

Cospedal pormenorizó y relató los hechos, conocidos casi íntegramente tantos años después, y apechugó con la responsabilidad que procede del mandato de Trillo. Algo que no hicieron antes otros cuatro ministros, entre 2003 y 2017, de hecho lo hizo “en nombre del Estado”.

Del mismo modo, detalló los cambios y los programas marco para el traslado de tropas a zonas de operaciones que están en vigor, que evitarán la cadena de negligencias que llevó a una compañía poco solvente y sin seguro a transportar a los militares españoles. Además, Dolores de Cospedal dio cuenta de los sucesivos contratos por los que los 149.000 euros presupuestados para este vuelo acabaron en un pago –que hoy sabemos que no se hizo– a Ukranian Mediterranean Air (UM Air) de 38.000 euros.

La oposición se ha mostrado muy severa en sus intervenciones, singularmente Iglesias –por parte de Podemos– y Rufián –ERC–, que han cargado con una batería de preguntas casi interminable. Sin embargo, todos han reconocido el gesto y “paso al frente” que supone esta petición de perdón. Una petición que nunca ha llevado a cabo Trillo-Figueroa, que ha concitado las iras de los grupos de la oposición.

Los portavoces de los principales grupos de la oposición han sido en esta ocasión los titulares de cada grupo, no los responsables de la comisión de Defensa. Así, Cospedal ha tenido que lidiar con Hernando, Rivera, Iglesias y Rufián. Todos ellos han tirado de hemeroteca para rescatar los asuntos pendientes de esta tragedia, alguno con poco tino, ya que han sido habituales las confusiones técnicas entre las quejas por volar en aviones de carga –tipo Ilyushin o Antonov– y el Yak-42, que es un avión de transporte de pasajeros similar a un Airbus-320.

El problema es que entre Trillo-Figueroa y Cospedal ha habido 8 años de Gobierno socialista, en los que además tuvo papel protagonista en Defensa uno de los mejores asesores de Iglesias, el general de Ejército julio Rodríguez, Jefe del estado Mayor de la Defensa. Y ha sido ahora cuando Defensa se ha hecho responsable, en el largo calvario que llevan las familias de los caídos.

Ningún portavoz entró, sin embargo, en el hecho de que el mismo dictamen del Consejo de Estado niega cualquier mejora de las indemnizaciones a las familias de las víctimas, algo fundamental para ellas. A pesar de la grandilocuencia de la oposición –Rudián pidió “que los culpables de la esta sinvergonzonería” no tuvieran “ni una noche de descanso”–, nadie se percató de este detalle pecuniario. En esa línea, Carlos Salvador, portavoz de UPN, puso el dedo en la llaga al explicar en su discurso que “poco importan” los militares españoles “a quienes ahora se rasgan las vestiduras” y están “en el linchamiento”.

Lo cierto es que, como recordó el portavoz del PP en la Comisión de Defensa, Ricardo Tarno, “desde 2006 nadie ha preguntado por el Yak-42 en el Congreso", lo que supone 11 años de silencio. Seguramente por eso casi todos los portavoces de la oposición daban la sensación de tocar de oído en estos temas de Defensa, a los que habitualmente no dedican ni un minuto de su valioso tiempo parlamentario.