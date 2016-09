Les Corts aprueban una resolución que pide a Barberá que deje de ser senadora

El pleno de Les Corts Valencianes ha pedido hoy por unanimidad a la senadora territorial Rita Barberá que renuncie a su acta en la Cámara Alta "para salvaguardar la dignidad de la representación de los valencianos".



Así se ha acordado en el debate de Política general de Les Corts Valencianes, donde se ha votado una propuesta sobre la exalcaldesa de Valencia que inicialmente iban a presentar el PSPV-PSOE y Compromís y que finalmente han firmado los cinco grupos parlamentarios, incluido el PP. En la votación han participado 95 de los 99 diputados.



El acuerdo de Les Corts llega un día después de que Barberá, quien ha sido diputada autonómica durante 32 años y que en julio del año pasado, tras perder la alcaldía de Valencia, fue designada senadora en representación de la Comunitat Valenciana a propuesta del PP, anunciara su baja del partido, pero no de la Cámara Alta.



El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha defendido que Barberá "no puede ni debe seguir en el Senado, por el bien de la Comunitat Valenciana" y que es "una representante ilegal, ilegítima", y no representa a la Cámara que la escogió.



Barberá "no representa a los valencianos" y por eso debe irse del Senado, ha manifestado el president, quien ha lamentado que la exalcaldesa no haya adoptado una decisión "decente y digna", y ha reclamado que el PPCV pida perdón por la financiación ilegal del partido.



En representación del PP ha explicado el voto la diputada María José Ferrer y no la portavoz, Isabel Bonig, quien por la mañana había considerado que una "trayectoria tan brillante" como la de Barberá merece una "salida digna" y por eso debería dejar el acta de senadora, lo que no supondría "en ningún caso un reconocimiento de culpabilidad sino retirarse a defender su honorabilidad".



Bonig ha precisado que el PP ha firmado la propuesta conjunta "sin prejuzgar la presunción de inocencia o de culpabilidad" y ha recordado que el acta "es personal", por lo que, si Barberá ha decidido mantenerla en el grupo mixto, este asunto "está zanjado" para los populares valencianos.



Tras la votación, María José Ferrer ha manifestado que a la senadora Barberá la votaron "todos", ha recordado la presunción de inocencia y ha censurado las diferentes varas de medir cuando a algunos, como los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, miembros del PSOE, "no se les exigió escaño hasta la apertura del juicio oral".



El portavoz socialista, Manuel Mata, ha anunciado que propondrán una modificación legal para que "no vuelvan a pasar" casos como el de Barberá, a la que ha calificado como "la tránsfuga número uno del Senado", al considerar que es "imposible jurídicamente" revocar el nombramiento de la senadora territorial.



El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha afirmado que no es partidario de establecer sistemas de revocación de actas de senadores o de diputados, al considerar que se trata de herramientas "peligrosas", pues permitirían a una mayoría imponer una revocación del acta de una persona a la que le pertenece.



El portavoz de Ciudadanos, Alexis Marí, ha apoyado que se retome la reforma de la ley, porque ante situaciones "vergonzosas y vergonzantes" hay que actuar, y ha opinado que la baja de Barberá en el PP "facilita" que Ciudadanos mantenga el diálogo con los populares, aunque debería dejar el acta en el Senado.



El portavoz de Podemos, Antonio Montiel, ha pedido acelerar, por una cuestión de "máxima urgencia democrática", la tramitación de la iniciativa que presentaron para incluir en la ley autonómica de senadores territoriales la posibilidad de revocar su nombramiento por comportamiento "indigno", cuya tramitación se aprobó en abril.