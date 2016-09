Las Cortes cambian de criterio para engordar las nóminas de sus señorías

Las Cortes cambian de criterio y deciden constituir las comisiones del Congreso y del Senado ya. La primera intención era constituirlas después de que se consiguiera formar Gobierno. “Tiene su sentido puesto que algunas comisiones se constituyen en función de las carteras ministeriales que se forman”, así lo justificaba un parlamentario hace escasas semanas. Pero finalmente no será así. La mayoría de los diputados y senadores cobrarán entre 700 y 1.400 euros mensuales más porque las Mesas del Congreso y el Senado han decidido que las comisiones parlamentarias se empiecen a constituir esta semana, pese a que su capacidad legislativa está mermada por la falta de gobierno.

Una decisión que económicamente beneficiará a la gran mayoría de parlamentarios. Las comisiones que se constituirán la próxima semana son las mismas que se constituyeron en la última legislatura. Es decir, 28 en el Congreso y 26 en el Senado. Y cada una de ellas está compuesta por un presidente (que cobra 1.431,31 € más), dos vicepresidentes (que cobran 1.046,48 €), dos secretarios (que cobran 697,65 €) y varios portavoces y portavoces adjuntos que cobran, los primeros 1.046,48 € y los segundos 697,65 €. Algunos diputados y senadores acumulan cargos en varias comisiones, pero sólo cobran un complemento salarial, a excepción de los miembros de la Mesa y de la Junta de Portavoces, que además de su complemento por formar parte de esos órganos cobran también el complemento que les corresponda si ocupan un puesto en las distintas comisiones.

Es decir, los miembros de la Mesa que han tomado esta decisión también pueden ver engordadas aún más sus nóminas si también participan en alguna comisión. Por ejemplo, el ‘popular’ Jesús Posada estuvo durante la legislatura 2011-2015 cobrando 15.000 euros brutos al mes, porque además de presidente de la Cámara Baja, fue presidente de dos comisiones, aunque cobraba sólo el complemento de una. Es decir, 1.431 euros brutos más al mes, que se añadían a los 9.000 que cobraba por ser presidente, a los 2.800 de asignación constitucional por ser diputado y 1.800 en concepto de indemnización por representar a una circunscripción que no era la de Madrid.

Las funciones de la comisión

Las comisiones son los órganos de trabajo de las cámaras legislativas que descargan al Pleno de los asuntos delegables, sean o no trabajos legislativos: elaboración de proyectos, investigaciones y estudios. Pero también tiene otra función muy importante que es controlar al Gobierno, pedirle la información y documentación que necesiten, incluso solicitar la presencia de los ministros para que aporten información sobre los departamentos que dirigen.

Una función muy importante que el actual gobierno en funciones no está dispuesto a dejar ejercer a las comisiones, salvo que la comparecencia sea a petición propia. Ya ocurrió durante la pasada legislatura donde varios ministros, entre ellos la actual presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, rechazó comparecer no sólo en el Pleno, sino también en las comisiones correspondientes por entender que el Ejecutivo en funciones no puede someterse al control del Congreso. Por lo tanto, ¿qué necesidad hay de que las comisiones comiencen a funcionar?

Es cierto que el artículo 46 del reglamento del Congreso establece que las Comisiones Permanentes “deberán constituirse dentro de los diez días siguientes a la sesión constitutiva del Congreso”. Pero no se está cumpliendo. Este plazo no lo cumplió la Mesa que presidía el socialista Patxi López en la pasada legislatura fallida, que tardó un mes en constituirlas. Y la que ahora preside Ana Pastor va con un mes y tres semanas de retraso. Los plazos no parecen importar en exceso. Es más, el pasado viernes, la propia vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo incluso que la "primera tarea" del Congreso es "investir a un presidente".

Paralizada la actividad parlamentaria

La presidenta Pastor compareció el pasado lunes para anunciar el calendario, que el jueves no fue aprobado por la Junta de Portavoces. En un principio la intención de la Mesa del Congreso era arrancar los plenos después de las elecciones del 25S y constituir las comisiones para que así el ministro de Economía compareciera a petición propia en la comisión correspondiente y explicara el ‘caso Soria’, camuflado también por temas como el déficit y los Presupuestos, que es de lo que él quiere hablar. La oposición se ha empeñado en que fuera en un pleno, pero el Gobierno ha vetado esta opción.

Es decir, las comisiones comenzarán a funcionar la semana que viene sin funciones muy concretas. El PP sigue empeñado en que lo “sensato” y lo “técnicamente correcto” es que Luis de Guindos comparezca en la comisión de Economía, pero la realidad es que podría hacerlo en el pleno, tal y como se hará porque así lo ha votado toda la oposición, aunque aún no se sabe cuándo. Además, las comisiones ni siquiera sirven para avanzar en uno de los temas más urgentes: los presupuestos generales del Estado. De hecho, la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases, y las cuentas públicas no son asuntos delegables a las comisiones. Es decir, obligatoriamente deberá pasar por un pleno.

Si el 31 de octubre no hay gobierno las Cortes se volverán a disolver. Es decir, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos no se ponen de acuerdo para formar gobierno, pero sí para engordar las nóminas de sus señorías entre 700 y 1.400 euros, al menos durante los próximos dos meses, a sabiendas de que las comisiones no eran necesarias. Al menos no hasta que no se haya formado gobierno y la actividad parlamentaria se reactive, de tal forma que descargue trabajo al pleno. Una cuestión que indigna a la ciudadanía, tal y como demuestra una petición en Change.org. Más de 80.000 personas ya han firmado para que diputados y senadores dejen de cobrar su salario hasta la formación de un Gobierno.