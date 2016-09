Dos constructoras, imputadas en el caso de De la Serna y Arístegui

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar para hoy a los representantes de las constructoras Rover Alcisa y Assignia por haber pagado supuestamente a Pedro de la Serna y a Gustavo de Arístegui comisiones ilegales por conseguir contratos en Argelia.



En un auto el magistrado emplaza a las dos empresas y a otras dos personas imputadas, Salvador Tordera y Adolfo Suárez, cuyas empresas usaron De la Serna y Arístegui de pantalla para canalizar los pagos.



Su imputación se produce después de que los investigadores detectaran una transferencias de dinero por unos 3 millones de euros de empresas españolas clientas del exdiputado del PP y del exembajador que resultaron adjudicatarias de dos obras en Argelia.



Ese dinero luego se transfirió a cuentas de empresas instrumentales de los investigados y de Cristóbal Tomé, el "conseguidor" de contratos en Argelia de De la Serna, que supuestamente pagó sobornos a funcionarios argelinos para conseguir las adjudicaciones.



Algunas de las transferencias se hicieron a empresas de Holanda y otras a las sociedades de Tomé en los Emiratos Árabes Unidos.



El juez sospecha que Tomé pagó sobornos a funcionarios argelinos para que la UTE española formaba por Elecnor, Rover Alcisa y Assignia, así como Elecnor en solitario, consiguieran el contrato de la construcción del Tranvía de Ouargla por importe de 230 millones, en el primer caso, y la Estación Desaladora de Aguas de Souk Tleta por 250 millones, en el segundo.



Suárez puso a disposición de De la Serna, afirma el juez, su empresa United Consultancy Services, que sirvió como "puente o tránsito de los fondos dinerarios pagados por las empresas españolas hasta las empresas de Cristóbal Tomé en Emiratos Árabes Unidos como pago de comisiones ilícitas a terceros" por la obra del tranvía.



La cuenta corriente de United Consultancy recibió transferencias por 3,2 millones con el concepto "UTE tranvía Ouagla", "Rover Alcisa", "Elecnor SA" y "AS Auditoría & Consulting", esta última también de Suárez.



Ese dinero (la mayoría por comisiones de la obra del tranvía) luego se transfirió a cuentas de Suárez, de su hijo y de AS Auditoría & Consulting, que recibieron alrededor de 1 millón, así como a cuentas de Tomé, su hijo, su hermano y sociedades a su nombre en Dubai (ERFAA Commercial Broker y MC Europe FZA), a las que se transfirió 1 millón y medio.



En el caso de la desaladora, los fondos pasaron por la sociedad instrumental holandesa Castelino BV, pero el juez no detalla en su auto a cuánto ascendieron las comisiones.



Recientemente declaró ante el juez el empresario que denunció ante la Fiscalía a De la Serna, José Faya, quien ratificó lo que ya dijo en Anticorrupción sobre los sobornos presuntamente pagados a funcionarios argelinos.



El juez investiga a De la Serna y Arístegui por delitos de corrupción en transacciones internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.



Arístegui se dio de baja de militancia en el PP el pasado diciembre tras ser querellado por esta causa, mientras que a De la Serna el partido le abrió expediente disciplinario ante su negativa de renunciar a su candidatura a las elecciones, a las que concurrió como número dos por Segovia.



Fue elegido diputado pero luego dejó de serlo con la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones.