La eutanasia no será legal en España, por ahora

En la defensa de la enmienda, que ha sido rechazada por 249 votos en contra, 84 a favor y 8 abstenciones, la diputada Sibina Camps ha calificado la proposición de ley de Cs de derechos y garantías de la dignidad de la persona al final de la vida de ser "un vergonzante corta y pega" de distintas leyes autonómicas e, incluso, de una normativa argentina.

Camps ha considerado que lo que retrasa la atención a las personas que demandan cuidados paliativos no es que no exista una ley sino la falta de recursos.

Su compañera de bancada Eva García ha señalado que una mejor cobertura en cuidados paliativos "es muy compatible" con el derecho a la eutanasia y ha argumentado que el texto de Cs es "claramente insuficiente en el fondo", "manifiestamente mejorable en la forma" e invade competencias autonómicas.

García ha acusado al PSOE de rechazar la enmienda, a pesar de que en su último congreso federal aprobó "a bombo y platillo" la despenalización de la eutanasia, porque quiere "ponerse una medalla" presentando una iniciativa propia.

El diputado de Cs Francisco Igea ha advertido de que Podemos engaña a la Cámara al no decir que en su propuesta incluyen enfermos no terminales y ha acusado a esta formación de ser "una panda de sectarios que no tienen en cuenta el sufrimiento de la gente", una afirmación que ha retirado ante la petición de la diputada Camps.

Por el grupo popular, Pilar Cortés ha criticado la "gran incoherencia" de Podemos, que apoyó la toma en consideración de la propuesta de Cs y luego enmendarla en su totalidad "para intentar colar la eutanasia".

Martín ha pedido a todos los grupos trabajar juntos para mejorar los cuidados paliativos y aunque ha dicho no estar "al cien por cien" de acuerdo con la ley de Ciudadanos, la apoyará y trabajará para enmendarla.

La diputada socialista Guadalupe Martín ha anunciado la presentación "en unas semanas" de una propuesta para regular la eutanasia y el suicidio asistido y ha pedido a los grupos que apoyen la ley de Ciudadanos y, a la vez, les ha instado a trabajar para llegar a un consenso sobre su iniciativa con el objetivo de que "no levante ningún rechazo".

Martín ha señalado que la regulación de la eutanasia no es un tema estrictamente médico-sanitario sino de libertades civiles y se ha mostrado dispuesta a debatir y llegar a acuerdos para aprobar una normativa que despenalice la eutanasia mediante "una ley orgánica garantista".

El diputado del PNV Joseba Agirretxea ha manifestado el apoyo de su grupo a la enmienda de Podemos y se ha mostrado abierto a hablar sobre eutanasia "sin ningún miedo ni prejuicio", aunque ha considerado que es un tema que requiere debate y sosiego.

Por ERC, el diputado Joan Olóriz, que también ha apoyado la enmienda, ha calificado la ley de Cs de "innecesaria" en muchas comunidades, ya que tienen normativa al respecto y ha opinado que invade competencias.