La Comunidad de Madrid asegura que el vertedero de Seseña ya está limpio

El consejero madrileño de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, ha asegurado hoy que el 26 de agosto pasado terminó la limpieza de 1.500 toneladas de residuos en el vertedero de Seseña, cuyo subsuelo no ha resultado afectado para la población, agricultura, la ganadería y los acuíferos.



En la superficie de ese terreno afectado sólo ha quedado polvo "que ha sido cubierto con un polímero no nocivo, una especie de laca, para que se fije al suelo y no se levante", ha explicado González Taboada en relación a los trabajos de limpieza tras el incendio del vertedero ilegal de neumáticos más grande Europa, en mayo pasado.



El consejero ha inaugurado hoy en la capital una jornada de debate sobre la nueva Estrategia de Gestión sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2014.



Según González Taboada, el 26 de agosto, "después de triplicar los turnos de limpieza durante dos meses", el vertedero de Seseña quedó limpio de todo tipo de desechos generados en el incendio, como ferralla, hierro, goma, ruedas...".



Todo lo que se quemó, según González Taboada, ha sido trasladado a dos plantas madrileñas en Arganda del Rey y en Pinto para separar materiales, como la ferralla que será llevada a acerías para su fundición o el compost que podrá ser utilizado en pavimentación de carreteras.



"Lo importante está hecho; esperamos que se acabe la parte de Castilla La Mancha para que esto quede en una triste anécdota", ha añadido acerca del incendio que asoló este vertedero, situado entre las comunidades de Castilla-La Mancha y Madrid, entre el 13 de mayo y el 2 de junio pasados.



González Taboada ha explicado que los estudios realizados sobre el terreno por los técnicos de la Comunidad de Madrid y por algunas universidades no han dado resultados negativos respecto a posibles efectos para la ganadería o la agricultura.



Esos vertederos se debieron a la "irresponsabilidad de los políticos que permitieron que allí se pusieran", ha agregado el consejero, quien ha asegurado que bajo el Gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no habría un vertedero de ese tipo bajo ningún concepto.