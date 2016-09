Compromís presenta un programa de Gobierno junto a Podemos, PSOE y sin los nacionalistas

Compromís ha redactado un documento con 31 puntos de acuerdo para que se forme Gobierno "cuanto antes" con PSOE y Unidos Podemos, sin el PP, ni los independentistas, pero con la "abstención técnica" de Ciudadanos, según ha explicado su portavoz en el Congreso, Joan Baldoví.



Quiere Compromís que no se aplace hasta después de las elecciones gallegas y vascas del día 25 la búsqueda de una alternativa a Mariano Rajoy y así llegar a tiempo para presentar el proyecto de presupuestos generales del Estado en la Cámara, para hacer frente a los compromisos europeos del país y para que haya un nuevo modelo de financiación autonómica.



"Siempre es mejor un acuerdo a un no acuerdo o a que gobernara el PP", ha señalado Baldoví en rueda de prensa en la Cámara Baja, en la que no ha cerrado la puerta a algún tipo de colaboración futura más amplia con Ciudadanos, ya que, según ha argumentado, el partido de Albert Rivera, por ejemplo, "acaba votando el 80 por ciento de las propuestas que se hacen".



De hecho, en el documento se incluyen algunas de las medidas del pacto firmado por Ciudadanos con el PP sobre regeneración democrática y lucha contra la corrupción.



Así, ha emplazado al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, a que sea "generoso" y a que tenga al menos "el mismo sentido de Estado" que tuvo a la hora de rubricar el pacto con el PP.



Compromís ya ha enviado al PSOE y a Podemos el documento, que recoge también medidas para "el rescate social" y el modelo productivo y sobre el modelo de Estado y Europa.



Entre las propuestas de regeneración democrática está la separación inmediata de cualquier cargo público imputado por delitos de corrupción política hasta la resolución completa del proceso judicial; eliminar los aforamientos y los indultos a condenados por corrupción política, o crear una comisión de investigación sobre la financiación del PP.



Una nueva ley electoral que incremente la proporcionalidad, que establezca las listas desbloqueadas y la desaparición del voto rogado es otra de las medidas planteadas por Compromís.



También aboga por limitar los mandatos, regular las llamadas "puertas giratorias", derogar la Ley de seguridad ciudadana, eliminar duplicidades como las diputaciones provinciales y reformar el sistema de elección de órganos del poder judicial.



Sobre el aspecto económico y social, quiere que un nuevo Gobierno blinde los derechos sociales en la Constitución; derogue las reformas laborales de 2010 y 2012; implantar una renta garantizada de ciudadanía; elaborar un plan de lucha contra el abandono escolar, y dotar suficientemente la Ley de dependencia.



Planes para el empleo juvenil, contra la violencia machista, derogar la Lomce o impulsar un nuevo modelo energético son otros de los puntos que completan el documento, que Compromís pretende que sea un punto de partida de mínimos para poder tener un Gobierno de forma inmediata, sin esperar a que pasen las elecciones del 25S.



Incluye además la reforma del sistema de financiación autonómica, el impulso de una reforma territorial de España "sobre las bases del diálogo, el respeto y la participación de todos los actores y reformar el artículo 135 de la Constitución para dar prioridad al gasto social frente al pago de la deuda, que debería ser reestructurada, dice Compromís.



Baldoví ha señalado que tanto PSOE como Unidos Podemos y sus confluencias podrían perfectamente asumir esos compromisos ya y, una vez formado el Gobierno, se podrían revisar o matizar.