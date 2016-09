Ciudadanos ve "antidemocrático" convocar a los españoles a las urnas una y otra vez

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ve "antidemocrático" convocar a los españoles a las urnas una y otra vez "hasta que voten lo que quieren los políticos" y además ve "impropio" del PSOE contribuir a la "ingobernabilidad de España" con su abstención.



Girauta, en declaraciones en la Cámara, ha dicho que no se quiere poner en el escenario de que haya unas terceras elecciones porque cree que cada vez que se habla de ello, "se va acercando" esa posibilidad.



Por eso no se ha pronunciado sobre el hecho de que el portavoz del PP, Rafael Hernando, haya asegurado hoy que, en caso de nuevas elecciones, no serán el día de Navidad, como correspondería por los plazos legales y tan solo ha dicho que "imagina" que el dirigente popular ha tratado así de despejar "alguna duda".



A su juicio, lo prioritario es que se haga "todo el esfuerzo posible" para evitar esos terceros comicios, insistiendo en que es "impropio" del PSOE que contribuya a la ingobernabilidad del país porque es un partido "serio".



Según Girauta, el PSOE en este momento está teniendo en cuenta una serie de consideraciones internas "personales, de poder" que pueden ser legítimas en otras circunstancias, pero que en este momento "no tiene sentido" que primen sobre el interés general.



Ciudadanos, ha afirmado, ha puesto su "grano de arena" y ahora les toca a otros hacer el "sacrificio" que haga falta.