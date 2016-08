Ciudadanos reprocha a Rajoy que no haya pedido al PSOE que se abstenga

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha reprochado al candidato del PP, Mariano Rajoy, que no haya hecho "ni una sola" referencia al PSOE para pedirle que se abstenga en la votación de su investidura, aunque fuera de forma parcial en la segunda votación.



Girauta, tras el discurso de Rajoy en la primera jornada de la investidura, ha advertido también al candidato que el apoyo de Ciudadanos a su Gobierno, si es que llega a formarse, estará "estrictamente" vinculado al cumplimiento de las 150 medidas recogidas en el acuerdo que han firmado ambas fuerzas.



A su juicio, Rajoy ha tenido una intervención "correcta", pero -ha insistido- Ciudadanos se ha sorprendido porque no haya apelado directamente al respaldo de los socialistas, lo que podría reflejar "una falta de fe que no entendemos. Si no se pone la voluntad y la energía para ser investido, no la pondrán por él".



Rajoy, como candidato, tiene "la obligación institucional", ha subrayado el portavoz, de creerse que las reuniones que ha mantenido con otros partidos para desbloquear la situación y formar gobierno "tienen un significado democrático".



No ha querido entrar en el análisis que el secretario del grupo, Miguel Gutiérrez, ha hecho del discurso de Rajoy a través de su cuenta de Twitter, donde lo ha tachado de "plano, antiguo, sin pasión alguna y básicamente electoralista" del aspirante a ser reelegido.



"Cada cual es dueño de sus tuits, de sus sustantivos y sobre todo de sus adjetivos", ha contestado.