Ciudadanos pide en el Congreso que se legalice el cannabis

Ciudadanos ha registrado hoy en el Congreso una iniciativa para regular los derivados del cannabis para uso medicinal, y ha defendido que se trata de un tratamiento avalado por la evidencia científica y aprobado ya en otros países.



El portavoz del grupo parlamentario Ciudadanos en la Comisión de Sanidad, Francisco Igea, ha explicado que el uso medicinal del cannabis sirve para "soportar dolores, a veces insoportables".



"No es ni más ni menos que otro tratamiento médico al que los ciudadanos españoles también tienen derecho a acceder", ha recalcado Igea, como ocurre en Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Alemania.



Ha explicado que presentan esta proposición no de ley a través de la Comisión de Sanidad y no en la del Estudio del Problema de las Drogas porque es un tema "evidente y urgente" y ha subrayado que la aprobación del cannabis para uso medicinal "no condiciona ni rediseña su regulación en otros aspectos".



En la propuesta se especifica que "existen multitud de pacientes aconsejados incluso por profesionales que solo encuentran en el cannabis "la vía para mitigar los signos y síntomas que les produce su enfermedad".



El cannabis, continúa Ciudadanos, también ha demostrado importantes efectos para prevenir náuseas y vómitos asociados a numerosos tratamientos.



Como "potente estimulante del apetito", el cannabis se puede aplicar a patologías como el SIDA o procesos oncológicos, y en la esclerosis para mejorar el dolor neuropático y la espasticidad.



Igea, que es médico, ha opinado que esta iniciativa no hay que verla como "una pelea política más", y ha confiado en que saldrá adelante en el Parlamento por el apoyo de los otros grupos, del Gobierno y del Ministerio de Sanidad.



La presidenta del Observatorio español del Cannabis medicinal, Carola Pérez, ha agradecido la propuesta de Ciudadanos porque se trata de que todas las personas que necesitan el cannabis para uso medicinal "salgan de una situación de inseguridad jurídica y sanitaria".



"Tenemos derecho a tener el mejor tratamiento posible", ha recalcado Pérez.



Por otra parte, Esquerra Republicana planteó el pasado mes en el Congreso una iniciativa para legalizar el cultivo, la tenencia, el consumo y la comercialización del cannabis, además de que se revisen las condenas impuestas a varias asociaciones cannábicas.