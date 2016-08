Ciudadanos descarta un acuerdo "inminente"

El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha advertido este viernes de que su partido no prevé que se vaya a cerrar el acuerdo con el PP de forma "inminente" y ha recordado que queda tiempo hasta este sábado, cuando se cumple el plazo de 48 horas que dio, para negociar.



En rueda de prensa en un receso de las negociaciones, Villegas ha considerado incluso "imposible" que el acuerdo se firme hoy porque las posturas están aún "muy separadas" en algunas cuestiones, a pesar de los avances que se han producido y que son, ha insistido, "insuficientes".



El dirigente de C's ha valorado el hecho de que este viernes por la noche el PP les facilitara las cifras para financiar las medidas, sobre todo las sociales, que se estudian, pero no ha querido concretar las partidas, que siguen siendo objeto de las conversaciones.



También ha explicado que aún no hay acuerdo en esa racionalización de la administración que su partido reclama a los 'populares'.