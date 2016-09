Ciudadanos cree que el nombramiento de Soria "afecta a la marca España"

La líder de Ciutadans (C's) en Cataluña, Inés Arrimadas, ha considerado hoy que el nombramiento del exministro José Manuel Soria propuesto por el Gobierno para el puesto de director ejecutivo del Banco Mundial "afecta a la marca España" y "no cumple con los mínimos criterios de moralidad". "No puede ser que el único candidato que quieran llevar al Banco Mundial sea una persona que ha tenido que dimitir por tener implicaciones en paraísos fiscales", ha apuntado en declaraciones a los medios tras reunirse con los responsables de educación del sindicato CCOO en Cataluña.



Para la líder de la oposición en el Parlament, este hecho es una prueba más de que los "viejos partidos" como PP y PSOE no son capaces de regenerarse por sí solos, por lo que ha considerado que afianza el papel de su formación como garante de que se acabe con este tipo de prácticas. "Si no tienen el límite y el control de un partido nuevo y limpio que les esté controlando y que les esté exigiendo cosas no va a cambiar nada", ha resuelto.



Por otra parte, Arrimadas ha criticado que estos mismos partidos parece que quieran unas terceras elecciones, y ha recriminado al PSOE que ponga sobre la mesa un posible acuerdo a tres entre socialistas, Ciudadanos y Podemos, ya que no fue posible en la anterior legislatura. "Cuando hacen este planteamiento ellos saben perfectamente que no es una salida, sino que lo que quieren es quizá hacer pasar el tiempo hasta que pasen las elecciones gallegas y las vascas, y me parece una falta de responsabilidad", ha afirmado.