Cifuentes expresa su desacuerdo con nombramiento de Soria

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha dicho hoy que el nombramiento del exministro José Manuel Soria como candidato a ocupar una dirección del Banco Mundial "es una decisión que tendrían que explicar aquellos que la han tomado".



Al ser preguntada al respecto tras reunirse hoy con los rectores de las universidades madrileñas, la presidenta ha puntualizado: "Creo que mi respuesta evidencia de manera bastante clara cuál es mi opinión".



Ha añadido que, "personalmente, y no como presidenta de la Comunidad de Madrid", considera que este nombramiento "no debía haberse llevado a cabo" y que, "sea por razones técnicas o no, eso lo tiene que explicar quien ha realizado este nombramiento".



La presidencia autonómica ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al encuentro que ha mantenido hoy con los rectores de las seis universidades públicas de la región.