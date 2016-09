CCOO condenada por despedir a una mujer que pidió reducir horas por maternidad

CCOO ha sido condenado por vulneración de derechos fundamentales en materia de conciliación y obligada a readmitir a la trabajadora que despidió en junio de 2015 tras pedir la reducción de jornada por maternidad, así como al pago de 60.000 euros por daños y perjuicios.



Así lo han señalado fuentes de la demandante, la exsecretaria general de CCOO Industria Guadalajara, Pilar Martínez, quien tras el despido demandó ante los tribunales a CCOO por discriminación laboral por razón de género al vulnerar sus derechos fundamentales tras denegarle medidas de conciliación y cuando el sindicato señaló que el cese se produjo por la pérdida de confianza.



La sentencia emitida por el juzgado nº1 de lo Social de Guadalajara, comunicada el pasado mes de agosto, condena a CCOO a readmitirla al considerar que el despido es nulo por discriminación, al no permitir a la demandante ejercer su derecho a reducir su jornada laboral tras incorporarse de su baja maternal.



Asimismo, impone una multa a CCOO de 60.000 euros por daños y perjuicios, "cantidad sustancial y que hace la sentencia pionera", han añadido las mismas fuentes, al tratarse de un sindicato que no busca el ánimo de lucro y entre cuyos fines está la defensa de los derechos fundamentales que en esta ocasión ha vulnerado.



La sentencia condena solidariamente a la Unión Provincial de CCOO en Guadalajara, así como a la Federación regional y nacional de Industria de CCOO, entidades con las que la demandante tuvo relación laboral al considerarlo un grupo de empresas a efectos laborales.



La sentencia ya ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha (TSJCM) por CCOO y se estima que, entre 6 y 8 meses, se conozca el fallo sobre dicho recurso.



En ese sentido, el secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, José Luis Gil, ha afirmado hoy que el despido de Pilar Martínez se produjo porque "perdió la confianza de la Ejecutiva" y, ante tal hecho, lo que procede es que "tiene que dimitir".



"Era una dirigente del sindicato, pierde la confianza de la Ejecutiva y, por tanto, tiene que dimitir. No hay relación laboral y deja su responsabilidad, demanda a la organización y una juez entiende que tiene razón, pero no lo compartimos y esperamos que el recurso dé la razón a CCOO", ha resumido Gil sobre el caso.