Los catalanes ya tienen en sus manos un millón de papeletas para el 1-O

Las entidades soberanistas han llamado hoy a los catalanes a la "movilización social permanente" pese a la Fiscalía, en palabras del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y han afirmado que la ciudadanía debe tener "un único camino: votar el 1-O", según el presidente de la ANC, Jordi Sánchez.



La Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó el viernes una denuncia por sedición por los disturbios ocurridos en Cataluña durante la operación policial para evitar la celebración del referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional, en la que mencionó expresamente a los presidentes de la ANC y Ómnium.



En un acto organizado esta mañana por Òmnium Cultural en la plaza Universidad de Barcelona en el marco de la jornada "Maratón por la Democracia", el presidente de Òmnium ha dicho que el escrito del fiscal "en una cosa" tiene razón: "el llamamiento a la movilización social permanente lo volvemos a hacer: ¡que nadie se quede en casa, todo el mundo a la calle, de forma cívica y pacífica!"



Cuixart ha dado asimismo las gracias a "los demócratas que hoy están en Zaragoza y que ayudan a la democracia", en relación a la reunión de cargos electos favorables al derecho a decidir organizada por Unidos Podemos, y ha sentenciado que "nunca nos confrontarán entre pueblos".



"Nuestra arma peligrosa son papeletas, urnas, pancartas y carteles", ha dicho Cuixart, que ha pedido a los asistentes que "no tengan miedo": "ésta es nuestra libertad, no podrán contra nuestra democracia", ha concluido.



Por su parte, el líder de la ANC, Jordi Sánchez, ha señalado que "nos quieren distraer y provocar para que se generen incidentes" porque, ha dicho, "están muy nerviosos" ya que "la fuerza" de la sociedad catalana es "la democracia".



"Llevan miles de horas buscando el tesoro democrático mejor guardado del país: las urnas", ha comentado el presidente de la ANC, que no obstante cree que "nadie puede descubrir ese tesoro" cuando "un pueblo lo quiere preservar".



Sánchez ha afirmado en referencia al Estado que "están intentando deshacer los principios del autogobierno catalán", pues "hacen y deshacen como quieren, como hacen los dictadores, sin respetar la voluntad de la gente ni el marco normativo", ha dicho el dirigente de la entidad independentista, que también ha criticado la actuación "por la puerta trasera" de la fiscalía.



"Para que no vayamos a votar", ha asegurado Sánchez, "están destruyendo la legalidad del 78 y abatiendo el Estado de las autonomías", lo que supone a su juicio un "golpe de Estado". Pero el 1 de octubre habrá "millones de urnas, no lo dude señor Rajoy", ha sentenciado Sánchez.



Cuixart ha asegurado que el 1-O es "la fecha más importante desde la recuperación de nuestras instituciones" y ha afirmado, en referencia al Estado, que "no podrán contra nosotros, como no pudo el franquismo", porque hoy "el pueblo está más orgulloso que nunca de sus instituciones".

Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, lanzó al aire las papeletas a las puertas del edificio histórico de la Universidad de Barcelona. Los miles de independentistas con 'esteladas' congregados fuera se agachaban para cogerlas y se las quitaban de las manos. Los dirigentes de Òmnium y la Asamblea Nacional Catalana (ANC), ayudados por los estudiantes que llevan dos días ocupando el claustro y manifestándose por la independencia, han repartido miles de papeletas para votar en próximo 1 de octubre. "¡Os animo a todos a repartirlas por toda Cataluña. Votaremos, no podrán con nosotros!", ha gritado Cuixart, desatando la locura entre los presentes.