Catalá: "Algunos quieren crear un clima bélico"

"Esto es un debate de carácter político, constitucional y debería ser democrático", ha aseverado Catalá en declaraciones a TVE, donde ha planteado que "es una posibilidad" que el 1 de octubre "la tensión suba" y se produzca "algún tipo de altercado, de desorden público".

En ese sentido, ha mostrado su convencimiento de que la Generalitat y los Mossos garantizarán el orden público porque "trabajan para todos los catalanes, no para unos pocos".

"(La Generalitat) No podrá consentir desórdenes, altercados, incidentes porque tiene que velar por la seguridad", ha dicho.

En su opinión, en este proceso se debería ser capaz de discutir "sin hablar de buenos y malos porque parece que los catalanes buenos son los que apoyan el referéndum, y los que no lo apoyan, o no son catalanes o no son buenos".

Para el titular de Justicia, "lo lamentable" del desafío soberanista catalán es que el Gobierno de la Generalitat "se ha dejado arrastrar" por el discurso de los más extremistas, y con ello, ha apuntado, "se ha perdido el seny, la cordura y el equilibrio" con el que se tendría que estar hablando de este asunto.

"¿Se puede hablar de una reforma de la Constitución? Pues claro que sí. ¿Se puede hablar de un referéndum en Cataluña para modificar el Estatuto de autonomía? Pues claro que sí. ¿Se puede hablar de un referéndum en Cataluña para que unos pocos decidan lo que somos los españoles? Pues no, porque somos todos iguales en derechos", ha añadido.

Respecto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite promover desde la Cámara Alta la suspensión de una autonomía, el ministro ha recordado que en un Estado de derecho hay herramientas suficientes para garantizar que se cumplan las leyes y dicho artículo "es una más".

En cuanto a la celebración ayer de la Diada, el titular de Justicia ha negado que le preocupe la participación ciudadana, ahora bien, ha destacado que lo que le preocupa es "que una fiesta de todos se haya convertido en una fiesta de minorías radicales".