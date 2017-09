Los seis castigos que busca Puigdemont y que temen en su partido

El "procés" necesita algún detenido y Puigdemont no para de ofrecerse. Sus compañeros y compañeras de partido no comparten su pasión y evitarán, como sea, ser inhabilitados.

Esta misma mañana, un mensaje de whatsapp de los centros independentistas anunciaba que el Estado "tiene fabricadas pruebas contra Puigdemont" e inciará registros. El whatsapp tiene un final esclarecedor: "Tanto si Puigdemont se entrega como si se encierra en el Palau, lo tenemos ganado. Tranquilos, esto estaba en el guión"

Puigdemont ya ha comunicado que no se presentará a futuros comicios. Su propósito era llegar hasta aquí, acompañado por la radical guardia de la CUP que lo llevó al poder. Solo le queda el reconocimiento de mártir de la patria. El camino de una imputación potencial por chanchullos municipales en una empresa de aguas gerundense no es decoroso. Sin embargo, una prisión o una inhabilitación en nombre de Cataluña si que le pondría en la historia.

Nadie sabe porque Junqueras no ha solicitado al Supremo medidas cautelarísimas que obligarían al Tribunal a una rápida decisión. Parece que Junqueras no tiene prisa, evitaría la complicidad de su departamento en cualquier iniciativa de aquí al día 1, y evitaría, al menos la desobediencia, mientras siga la via de los recursos ante la justicia española.

Ley de Transparencia

Sus señorías, exquisitos legisladores, no suelen evaluar las consecuencias de las leyes que aprueban, llevados por principios éticos y de actuación nobles. Resulta que siete artículos de la Ley de Transparencia, desde el 25 al 32, convierte en mandato para altos cargos de todas las Administraciones, incluidas las locales y autonómicas, estos principios.

Se establece un régimen de sanciones a quienes incumplan las obligaciones de suministro de información que fije la ley, un nítido incumplimiento de Junqueras, Puigdemont y la Interventora General. Las infracciones muy graves pueden suponer la destitución y la inhabilitación entre cinco y diez años, incluyendo obligaciones de indemnización a la Hacienda Pública.

Tribunal Superior Justicia Cataluña

Con cierta habilidad, el Fiscal General ha remitido a la Fiscalía Catalana y a su Tribunal Superior las querellas por incumplimiento de las decisiones del tribunal Constitucional. Este vía es más garantista de lo que desearían los más ansiosos, aunque tranquiliza a los que esperan, por la vía de nuevas elecciones repetir como parlamentarios antes de que los inhabiliten.

El TSJ de Cataluña no tiene prisa en detener a nadie, y difícilmente, montará números tan deseados como Guardia Civiles en los despachos buscando delincuentes. Eso si, los procesos son inexorables y es la amenaza que, a medio plazo, más temen los compañeros y compañeras de Puigdemont.

19 altos cargos están siendo investigados por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Se enfrentan a penas de cárcel, multas e inhabilitación para cargo público. El problema de Junqueras – y del resto de Consellers y Mesa del parlament - es que el procedimiento no se soslaya aunque Junqueras y el resto sean elegidos en nuevas elecciones: podrían ser destituidos por sentencia firme, tal y como ha advertido el fiscal general del Estado.

Las leyes sectoriales y las leyes de Seguridad

Montoro ha vaciado de contenidos, a golpe de BOE y sin demasiada panoplia legal, las competencias de Junqueras. Muchas leyes básicas, orgánicas y sectoriales, reservan al estado maniobras recentralizadoras, que a golpe de Boletín pueden desarrollarse, a expensas de que la Sala de lo Contencioso del Supremo se pronuncie. El Ministerio de Educación podría producir decisiones similares.

Más fácil es intervenir en materia de Seguridad. No es de extrañar que a expensas de Puigdemont, Trapero o Colau, Mossos y Policía Municipal estén interviniendo. En muchos casos, los propios jueces podrían retirarles de buena parte de sus servicios por comportamiento venal, o proceder a solicitar sanciones.

La ley de Seguridad es un instrumento que evita la declaración de estado de excepción mediante “situación de interés para la seguridad nacional”. Se activa mediante un simple real decreto del Gobierno, que debe identificar las funciones administrativas que se suspenden y qué autoridad pasa a ejercerlas. Solo requiere una comunicación al Congreso.

No solo afecta a materias de Seguridad sino a todas aquellas identificadas por el propio Gobierno.

La Guardia Civil, la policía Municipal

Los nervios que están produciendo el encuentro de material electoral, papeletas o cartas a los vecinos, no se deben a la pérdida de papel o de instrumentos necesarios para el referéndum.

Se trata que al identificar esos medios, se identifican las órdenes de compra, efectuadas sin licitación, encargo público o contratos trasparentes. Estas órdenes de compra son las que producirán la malversación de fondos públicos y revelarán el uso de administraciones paralelas, lo que situará en mal lugar a muchos cargos públicos.

Tribunal Constitucional

Los miembros del Constitucional habían pedido al gobierno que derivara la vía penal a la fiscalía, debido a que el uso de las posibilidades inhabilitadoras no hacía consenso. Sin embargo, la persistencia en la desobediencia – especialmente en los días en los que ni siquiera se publicó los dictámenes de suspensión cautelar – podría haber modificado la posición del Constitucional. De hecho, las posteriores publicaciones parecen una sugerencia del propio tribunal para evitar el daño a los funcionarios responsables y a los propios querellados.

Sus decisiones son de obligado cumplimiento y puede adoptar diversas medidas para garantizar su ejecución en caso de que los responsables públicos desobedezcan. En concreto, según el artículo 92.4 de la Ley que regula el Tribunal, este podría de oficio o a instancia de parte, requerir el cumplimiento que de no producirse podría suponer la suspensión de las funciones de quien incumpla. El Artículo 95.2 permite la destitución directa de los cargos.

El cruento 155

Calificada de “cruenta” por el portavoz del PSOE en verano y ahora, por el mismo portavoz, como no deseable, es la medida más dura de inhabilitación que puede impulsarse. Puede utilizarse antes o después del día 1 de octubre.

El artículo 155 suspende total o parcialmente la autonomía. Al igual que ha hecho a nivel presupuestario, el Gobierno podría dejar en ejercicio unas Consejerías y suspender otras. Así mismo, podría identificar las personas inhabilitadas, indicando quien las sustituye.

Es un proceso que se tramita en el Senado y requiere, según el reglamento de la cámara, la creación de una Comisión y un trámite de alegaciones en el que interviene la Comunidad Autónoma afectada. Es un proceso duro y lento que, no obstante, el PP podría abordar en solitario al disponer de mayoría absoluta en la Cámara, pero el PP ya ha señalado que desea mantener el acuerdo con los partidos constitucionalistas.