El caso Fórum llega a juicio once años después

Once años después de la intervención judicial de Fórum Filatélico, que tuvo lugar en mayo de 2006, la excúpula de la sociedad comparecerá mañana lunes ante la Audiencia Nacional en la primera sesión del juicio por estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de dinero.



Delitos por los que el que fuera presidente de Fórum, Francisco Briones, se enfrenta a una petición de condena de hasta 27 años de cárcel como "líder de una organización de marcado carácter presidencialista" que dejó un desfase patrimonial de 2.848 millones, como consta en el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción.



Anticorrupción extiende además su acusación a otras 29 personas, incluidos el que fuera director general Antonio Merino Zamorano; el Consejo de Administración integrado por Miguel Ángel Hijón, Agustín Fernández, Francisco José López Gilarte y Juan Maciá; y el asesor jurídico, Juan Ramón González.



Para ellos solicita penas de entre once (González) y dieciséis años (Merino) de prisión por participar de una actividad de captación masiva de fondos mediante contratos de inversión filatélica que ofrecían elevadas rentabilidades abonadas con las aportaciones de otros clientes dentro de un esquema piramidal.



Desde aquel 9 de mayo de 2006 en el que fueron intervenidas las sedes de Fórum Filatélico y de Afinsa, el destino de ambas sociedades ha estado indisolublemente unido.



Ambas captaban inversores a los que aseguraban una alta rentabilidad mediante la adquisición y gestión de un fondo filatélico, y aunque no tenían relación accionarial ni compartían gestores, utilizaron un sistema similar de negocio.



En total, ambos casos ocasionaron un agujero de 5.000 millones con el que resultaron afectados 470.000 pequeños ahorradores, de los que sólo han recuperado el 20,5 % en el caso de Fórum mientras que los de Afinsa han percibido un 5 %.



El pasado 27 de julio la Audiencia Nacional condenó a once de los trece exdirectivos de Afinsa a penas de hasta 12 años de prisión por estafa agravada, insolvencia punible, falsedad contable, blanqueo y delito contra la Hacienda Pública.



La pena más elevada, 12 años y diez meses, recayó en el que fuera presidente de la compañía, Juan Antonio Cano, como autor material de la estafa piramidal que afectó a 190.022 ahorradores.



Pero la Sala acordó la libertad sin fianza para siete de los directivos condenados, a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de casación.



Una treintena de acusados de Fórum comenzará mañana a desfilar por la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid), 38 sesiones inicialmente programadas hasta el próximo 15 de diciembre.