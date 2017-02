Los cargos del PP manchego dimitidos ya tenían enfrentamientos con la dirección

Los dos miembros del Comité Ejecutivo Regional de Cuenca que han presentado su dimisión este sábado ya estaban enfrentados con la dirección provincial antes de la votación de la llamada ‘enmienda antiCospedal’, según ha podido confirmar Estrella Digital. Ambos dirigentes tenían intención de ocupar unos cargos que la dirección finalmente no les otorgó, lo que motivó su enfado, que ha aflorado con el 18 Congreso de los 'populares'.

El hecho de que los dos pertenezcan a la demarcación territorial que preside María Dolores de Cospedal no deja de ser un hecho llamativo, al igual que el impulsor de la enmienda contra la actual secretaria, un compromisario de San Clemente, un pueblo de Cuenca.

Desde hace varias semanas se ha originado el debate sobre la situación de Cospedal, que compatibiliza cargos en el partido -secretaria general del PP Nacional y presidenta del PP de Castilla-La Mancha- y otros institucionales -ministra de Defensa y diputada en el Congreso de los Diputados.

Pero no ha sido hasta esta mañana cuando han comenzado a producirse las primeras reacciones políticas. Rogelio Pardo ha enviado una carta al PP de Castilla-La Mancha en la que ha presentado su dimisión de la directiva de provincial ante lo que considera un “auténtico pucherazo” por el resultado de la votación de la enmienda que presentó un compromisario de San Clemente, en Cuenca en la que se pedía limitar la acumulación de cargos y citaba expresamente a María Dolores de Cospedal. La propuesta fue rechazada por apenas 25 votos. Pardo ha explicado en su comunicado que considera un “fraude democrático” del “aparato” del PP y se ha quejado de que el partido no escucha a la militancia.

Por su parte, Pedro García Hidalgo ha mostrado la coincidencia de ideas con su compañero en el Comité Ejecutivo Regional y ha publicado en Twitter que dejará su puesto, mientras destacaba una parte del texto publicado por Pardo.

Coherencia de Rogelio Pardo. Yo también presentaré mi dimisión. pic.twitter.com/H380oLeyN7 — Pedro García Hidalgo (@pjgarciahidalgo) 11 de febrero de 2017



Conflicto de fondo

En el trasfondo de estas dimisiones, hay mucho más que el “pucherazo” de la enmienda presentada por un compromisario de San Clemente (Cuenca) que ambos esgrimen como motivo. Rogelio Pardo no escondía sus aspiraciones de volver a ser senador. Sin embargo, la dirección provincial del partido no contó con él para este puesto, lo que no le agradó, según han confirmado fuentes ‘populares’ a Estrella Digital.

Pardo ha pasado por casi todos los cargos: fue alcalde de Minglanilla (Cuenca), senador por la provincia de Cuenca, diputado regional en las Cortes de Castilla-La Mancha, diputado provincial en la Diputación conquense y delegado de la Junta en Cuenca durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. Y quería volver a la Cámara Alta.

En el caso de García Hidalgo, el enfado viene por no haber conseguido encabezar la lista al Ayuntamiento de Cuenca, de donde es concejal. Hasta la pasada legislatura, García Hidalgo había sido portavoz del grupo popular en el municipio y dio por hecho que sería él quien encabezara la lista. Sin embargo, no fue así y quizá sea este enfado y decepción los que hayan motivado el ruido de las dimisiones, precisamente en la región que preside María Dolores de Cospedal.