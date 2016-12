Trump, Alba Carrillo y otras caras de la noticia

Al comenzar 2016 nadie pensaba que un multimillonaria norteamericano con sospechoso pelo rubio y “ostentóreo” al estilo Jesús Gil y Gil, iba a ser el protagonista del año porque se iba a convertir en el hombre más poderoso del Planeta: el presidente electo de los Estados Unidos. Pues ya está, en poco más de un mes, Donald Trump tendrá en su poder el botón nuclear. Así de sorprendente ha sido el año, con dos elecciones y cuatro sesiones de investidura en nuestro país, y con giros dramáticos como los del ya exlíder del PSOE, Pedro Sánchez.

O rostros anónimos, como los que captó el fotógrafo australiano Warren Richardson en su Hope for a New Life. La imagen de cómo se entrega a un bebé sirio entre alambres de espino ha sido World Press Photo 2016. La imagen que muestra el drama de la guerra y los refugiados en Europa se tomó en la frontera entre Serbia y Hungría, cerca de Röszke.

Estas son las caras de la noticia, que seguramente seguirán siéndolo en 2017:

Donald Trump, el millonario que ya tiene el botón nuclear

Ni las encuestas ni los expertos mediáticos pudieron prever la llegada del extravagante y poco ortodoxo Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y en apenas un par de semanas el magnate neoyorkino tendrá en sus manos el destino de millones de estadounidenses -y de buena parte del mundo. El golpe de timón en la política estadounidense se ha dejado sentir ya desde su victoria en las presidenciales del 9 de noviembre, pese a que no ha pisado aún la Casa Blanca. La composición de su gobierno, con tres generales y empresarios petroleros con una marcada ideología, carece de experiencia política y las nuevas fórmulas de Trump se escapan también de la ortodoxia de las relaciones internacionales: ya ha existido un conato de conflicto diplomático con China mientras el magnate cocina buenas migas con estados contrarios a la doctrina occidental, como un Israel señalado de la Comunidad Internacional y una Rusia orillada por la OTAN. Trump es una de las personas de este 2016 y será un candidato, a buen seguro, durante algunos años más.

Pedro Sánchez

Comenzó el año postulándose a la presidencia del Gobierno y lo ha acabado escondido, casi sin sacar la cabeza, tras el barullo de la militancia socialista que pide su regreso. En este 2016 Pedro Sánchez ha pasado de ser el flamante líder del PSOE a medir sus apariciones públicas por miedo a quemar, más aún, una imagen denostada ante la opinión pública y poco bienvenida entre los barones territoriales socialistas. Sánchez ha provocado un gran cisma en en el PSOE que se materializó en la batalla campal del Comité Federal del 1 de octubre, cuando se vio obligado a dimitir. Desde entonces, el PSOE sin Pedro continúa lamiéndose las heridas internas que provocó el “no es no” a Rajoy mientras trata de apretar las tuercas al PP, a quien ha permitido gobernar. El año acaba con la ‘amenaza’ de que Sánchez volverá a la carga para intentar liderar el partido -aunque no se atreva ni a decirlo.

Cifuentes: un mandato marcado por el baile de escaños en su bancada

Cristina Cifuentes ha sido la cara que ha dominado la escena de la política madrileña este 2016. Sin embargo, no todo han sido parabienes. El equipo de Cifuentes ya ha perdido 19 diputados en lo que va de legislatura. El 35,9% de los cargos populares elegidos en mayo de 2015 ha abandonado su escaños. El acuerdo de legislatura sellado entre el Ejecutivo regional y Ciudadanos por el momento funciona. De hecho, las turbulencias en la Asamblea de Madrid se han producido sobre todo en la bancada del Partido Popular. Mientras la presidenta de la región, Cristina Cifuentes, trata de sacar adelante su programa con el apoyo de la formación naranja, el baile de escaños en su bancada no cesa. El equipo de Cifuentes ya ha perdido 19 diputados en lo que va de legislatura. El 35,9% de los cargos populares elegidos en mayo de 2015 ha abandonado su escaños. Las razones de este baile son diversas. Desde corrupción, acoso laboral, o incluso por circulación temeraria.

Sanidad y Educación son los dos quebraderos de cabeza de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por el momento, no ha conseguido convencer a ambos sectores sobre las iniciativas y políticas que su Ejecutivo pretende llevar a cabo. Los sindicatos sostienen que la gestión de Cifuentes es “continuista” respecto al Gobierno ‘popular’ anterior. La intención de la presidenta regional es llegar a grandes acuerdos.

Rita Maestre

Rita Maestre, hija de funcionarios y licenciada en Ciencias Políticas en la Facultad de Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, se ha convertido en el personaje municipal de 2016. Durante este año, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid ha pisado en varias ocasiones los juzgados tras ser imputada por su participación en una protesta contra la presencia de edificios religiosos en la universidad, realizada en la capilla de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, en 2011. En marzo, Maestre fue condenada a pagar una multa de 4.320 euros, pero el 16 de diciembre la Audiencia Provincial de la capital absolvió por decisión unánime a la concejala de Ahora Madrid al entender que los hechos acaecidos “no alcanzaban a integrar un acto de profanación”. Rita también ha acaparado los focos mediáticos por afirmar que los policías municipales que fueron agredidos por dos ‘manteros’ en la Gran Vía, “sólo habían sido víctimas de un forcejeo”. Un día más tarde tuvo que pedir disculpas a todo el Cuerpo Local por sus palabras. Por último, la defensora a ultranza del movimiento feminista vio cómo su sueño de controlar Podemos en la Comunidad de Madrid se esfumaba tras ser derrotada en las primarias por el siempre también polémico Ramón Espinar, lo que se tradujo también en una victoria de Pablo Iglesias sobre Íñigo Errejón.

Aznar, la última torre en caer

El Partido Popular es una piña. Muy jerárquico. Todos saben que si se mueven no salen en la foto. Pero en los últimos años una voz disonante distorsionaba el discurso general. José María Aznar, que lo había sido todo en el PP, ha roto definitivamente con Rajoy. Se separaron en 2008, después de que el expresidente conspirara para cortar la cabeza de su sucesor. Pero el divorcio no se ha consumado hasta este mes, después de seis años de desplantes, mensajes cruzados y pérdidas económicas en FAES que han terminado con la liquidación definitiva del más peleón. Rajoy, que respira muy aliviado, ya no tiene rival.

Rufián

Si alguien ha destacado este año en el panorama político, ese es Gabriel Rufián. Abonando a la polémica y fiel a un estilo mordaz y sin pelos en la lengua, el portavoz adjunto de ERC en el Congreso ha protagonizado varios incidentes en el hemiciclo convirtiéndose no solo en el azote del Gobierno sino también del principal partido de la oposición, el PSOE. Aún escuecen en Ferraz sus duras palabras a los integrantes de la bancada socialista, a los que tildó de "traidores", cuando permitieron con su abstención la investidura de Mariano Rajoy. Y es que como apuntó la propia Ana Pastor en los premios de la prensa parlamentaria si alguien la ha hecho famosa fuera de España ha sido Rufián y sus ya célebres llamadas al orden: “¡Señor Rufián, señor Rufián, por favor señor Rufián!". El controvertido diputado también ha contribuido a popularizar el vocablo con su expresión ‘cuñadismo’.

Diana Quer

22 de agosto. A Pobra de Caramiñal, A Coruña. Diana López se despierta y no encuentra a su hija, Diana Quer, por ningún lado de la casa. Tampoco consigue contactar con ella por teléfono y nadie sabe nada de ella. Diana se ha esfumado. Inmediatamente llama a la Policía y comienza una de las búsquedas más mediáticas de la historia reciente de España. Desde ese día, se ha analizado todo: los últimos mensajes de WhatsApp, las cámaras de tráfico, el rastreo de señales, el entorno familiar, el iPhone encontrado en un río, correos electrónicos, suplantaciones de identidad, testimonios de las últimas personas que hablaron con ella… Todo para encontrar a la joven cuyo nombre ha estado presente en casi todos los medios día tras día. Secuestrada o no, nadie ha vuelto a saber nada de una joven que se ha evaporado sin dejar rastro.

Mireia Belmonte, la reina de los Juegos

La nadadora badalonesa se consagró como la gran figura del deporte español en Río de Janeiro, con el permiso de David Cal. De hecho, fue la única que logró dos medallas en disciplinas individuales. Consiguió levantar a todo el mundo del sofá a horas intempestivas con su oro en los 200 mariposa y también sorprendió con el bronce de los 400 metros estilos, a pesar de que compite en un país en el que no hay grandes campeones en su disciplina. Además, su figura desprende cada vez más simpatía de cara al público y todo hace indicar que el COE quiere que sea su abanderada en Tokio. Ni siquiera el mundo del fútbol con el doblete europeo de Cristiano Ronaldo o los milagros de Sergio Ramos en los últimos minutos pueden hacer sombra a su año.

Alba Carrillo, la súpermodelo en boca de todos