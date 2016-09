La candidatura de Maestre, molesta por la "injerencia" de Pablo Iglesias

La candidatura impulsada por Rita Maestre y Tania Sánchez ha recibido hoy con malestar la "injerencia" del secretario general, Pablo Iglesias, en el proceso de renovación del partido en Madrid, aunque sus palabras no han sido tampoco "ninguna sorpresa".



"Que cada uno tenga sus apuestas es legítimo, pero sus palabras no son las que se esperan de un secretario general. Neutral, obviamente, no fue", dicen a Efe fuentes de la candidatura presentada el martes por la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, y el portavoz de Podemos en la Asamblea, José Manuel López, considerados próximos a Íñigo Errejón, junto a Tania Sánchez.



El líder de Podemos mostró su convencimiento de que en el proceso de renovación del partido en Madrid "va a haber muchas propuestas" y "mejores" que la ya hecha pública, incluida la que pueda presentar el senador Ramón Espinar, con lo que dio por hecho que se postulará.



Unas declaraciones que ha secundado hoy en una entrevista con Efe la portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Irene Montero, que considera que el secretario general ha cumplido "al dedillo" con su papel.



Miembros de la candidatura expresan malestar porque Iglesias haya explicitado su apoyo a proyectos que están por presentar (el de Espinar, que de manera previsible se sumará al sector anticapitalista) y que haya "menospreciado" el de Adelante Podemos, aunque obviamente tiene derecho a tener sus preferencias.



Y sus palabras, a juicio de miembros de esta candidatura cercana a Íñigo Errejón, dicen mucho de él e incluso pueden debilitarlo como secretario general.



Sobre la afirmación de Iglesias de que lo importante "no son los nombres ni las fotografías" sino las propuestas, estas fuentes dicen estar completamente de acuerdo pero advierten: hay determinadas personas en el partido incapaces de hablar.



Rita Maestre, Tania Sánchez y José Manuel López hicieron pública la plataforma Adelante Podemos, acompañados por los diputados regionales Hugo Martínez-Abarca y Clara Serra, entre otros cargos públicos del partido, un día después de conocerse la convocatoria de una asamblea para disolver el Consejo Ciudadano, órgano de dirección política en la región.



Tania Sánchez llegó al partido procedente de Izquierda Unida con la aspiración de ser candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, un movimiento que lograron frenar muchos de los que hoy comparten objetivo con ella.



Su influencia en el partido es bastante limitada, según reconocen fuentes de la propia candidatura, aunque su incorporación fue un golpe de efecto, pues hasta ahora era considerada cercana a Iglesias.



Desde la candidatura insisten en que el proyecto no es contra nadie sino que tiene como objetivo sumar voces y comenzar un nuevo ciclo desde el entendimiento, y recuerdan que en los dos meses que quedan hasta la renovación de la dirección pueden cambiar mucho las cosas, "incluso que haya Gobierno o llegar al final con una lista integrada".