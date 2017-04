Los tres candidatos a las primarias del PSOE apelan a la militancia del partido

Los tres candidatos a las primarias del PSOE, Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López han reivindicado este domingo la importancia de la militancia para el futuro del partido, así como han vuelto a poner de manifiesto que quieren un PSOE "unido" tras la celebración de estas elecciones internas.



Desde Santa Cruz de Tenerife, la presidenta de Andalucía ha expresado en su primer acto de partido desde que anunció su candidatura que es "100% del PSOE libre de aditivos", aunque no consentirá que digan que el partido es de ella, sino "cien por cien" de los afiliados, a quienes ha pedido ayuda para que el partido que quiere liderar vuelva a ser "ganador" así como vuelva a estar "unido".



Durante el acto, Díaz también ha dicho que a su juicio estas primarias son como unas elecciones porque, según sus palabras, "si el PSOE lo hace bien volverá a ganar las generales no por lo que ha sido, sino por lo que es capaz de hacer". Por eso, la candidata andaluza ha reclamado que se respete el debate, a los que debaten y a la inteligencia de los compañeros; pese a que no haber citado el nombre de sus contrincantes, Pedro Sánchez y Patxi López. "No hay socialistas buenos ni malos sino hombres y mujeres que quieren a su país y que la gente viva mejor", ha puntualizado al tiempo que ha reconocido sentirse "cada día más feliz" de haberse presentado: "Es una oportunidad para que el PSOE vuelva a ganar las elecciones y así se pueda cambiar para mejor la vida de la gente", ha matizado.



En la localidad asturiana de Gijón, Pedro Sánchez ha puesto el acento sobre la militancia socialista, quien, según sus palabras, no "habrá dique" que la pare pese a "las trabas y favoritismos". Una militancia que ha asegurado representar frente al PSOE de "la abstención a Mariano Rajoy": "Hay que elegir entre el PSOE del siglo XXI o el PSOE del siglo XX, entre el PSOE de la militancia o el de la abstención a Rajoy", ha destacado antes de reivindicar unas primarias que "sean un canto al futuro y no un ejercicio de nostalgia sobre lo que el partido hizo en el pasado".



Sin nombrar tampoco a sus contrincantes, durante su intervención de poco más de hora y media Sánchez ha asegurado que va a abordar el proceso de primarias "desde el respeto" porque sabe muy bien que ningún adversario suyo está dentro del partido.



Además, el candidato socialista ha destacado que estas primarias suponen "el kilómetro cero" del cambio político que precisa este país, aunque su objetivo no es ganarlas, sino "ganar el corazón de millones progresistas que esperan que el PSOE renazca y pueda gobernar".



Por su parte, el exlehendakari y aspirante a la secretaría general del PSOE, Patxi López, también ha reivindicado en un acto en San Sebastián el papel de los socialistas, quienes son "más necesarios que nunca" en los actuales "tiempos confusos".



Durante la celebración del cuadragésimo aniversario de la celebración del primer congreso del PSE, López se ha mostrado convencido de que, a pesar de los momentos de dificultad que atraviesa el conjunto de España, los socialistas serán capaces de "reconstruir el mejor Partido Socialista". "El más unido, el más fuerte, el que, desde un proyecto claro de izquierdas, vuelva a representar una nueva esperanza para este país. Lo vamos a conseguir, los socialistas vascos nunca nos rendimos", ha recalcado.