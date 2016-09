Candidatos nuevos y números difíciles, en la campaña de las elecciones en Euskadi

Los partidos vascos han arrancado hoy la campaña para las elecciones del 25 de septiembre con un solo candidato que repite, el lehendakari Íñigo Urkullu, aspirante a la reelección, y con un Arnaldo Otegi, que pese a no serlo, ha acaparado la atención en el mitin de EH Bildu.



Todos han reivindicado a sus formaciones como la mejor opción ante unos comicios que presentan numerosas incógnitas y que, según la encuesta hecha pública hoy por el CIS, ganaría el PNV y dejaría en tercer lugar a Podemos, vencedor en las generales, por detrás de la coalición independentista.



Solo Ciudadanos, al que estas encuestas dejan fuera del Parlamento Vasco, ha contado con invitado de fuera, con su presidente, Albert Rivera, quien ha acudido a Vitoria asegurar que su partido sí estará en la Cámara vasca para hacer frente a quienes plantean referendos separatistas".



El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha elegido también Vitoria para su primer acto de campaña, en el que ha subrayado que Euskadi "necesita un gobierno sólido, fuerte y responsable" caracterizado por el diálogo y el acuerdo para no "reproducir el desaguisado" de España porque en el País Vasco "no hay espacio para el bloqueo y la inestabilidad".



Junto al presidente de su partido, Andoni Ortuzar, y los 75 candidatos del PNV al Parlamento Vasco, ha reclamado un gobierno fuerte "que garantice la estabilidad en Euskadi frente a la inestabilidad en España", que impulse la creación de "más y mejor empleo", que trabaje desde el diálogo y el acuerdo y que "defienda" el autogobierno.



El dirigente de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi ha asegurado que EH Bildu es "la única alternativa al capitalismo y a la unidad de España, para lograr un Estado y una república vasca digna y decente".



Otegi, ante más de mil simpatizantes reunidos en el Arenal bilbaíno y en un ambiente festivo, ha restado importancia a su salida de las listas: "Es lo de menos. Creen que con la inhabilitación nos han puesto un obstáculo, pero la izquierda soberanista siempre encuentra alternativa. Seguiré siendo, junto a otros y otras muchas, la voz y el rostro de este proyecto. Le pese a quien le pese", ha recalcado.



Elkarrekin Podemos, la coalición formada por Podemos Euskadi, Ezker Anitza y Equo, ha optado por la capital alavesa para esta campaña en la que se estrena como candidata y política Pili Zabala, que ha abogado por lograr "un país en el que no haga falta el carné de ningún partido" para lograr un empleo o tener una vida digna.



Zabala ha apostado además por "dar pasos hacia una coexistencia pacífica y armoniosa" entre los vascos y, desde su experiencia como víctima, por "transformar esa pesada mochila de dolor" que muchas personas acarrean.



La candidata del PSE-EE a lehendakari, Idoia Mendia, ha afirmado, por su parte, que el Partido Socialista es el "único punto de encuentro" para los progresistas y, en general, para todos los vascos.



Mendia, para cuya formación el CIS pronostica un fuerte varapalo, ha arrancado la campaña surcando la ría de Bilbao en un barco, en el que ha estado acompañada otros candidatos y cargos del PSE-EE, entre ellos su antecesor, Patxi López, y el expresidente del PSE Jesús Eguiguren, ya retirado de la política.



La candidata socialista ha criticado la insistencia de los nacionalistas en repetir que en la próxima legislatura vasca, con la entrada de Podemos en el Parlamento, habrá una amplia mayoría a favor del "derecho de autodeterminación de Euskadi" y será el cuatrienio del "avance soberanista".



El PP ha iniciado la contienda electoral en San Sebastián, donde su aspirante a lehendakari, Alfonso Alonso, ha asegurado que partido es la única "alternativa constitucional" que garantiza la "diversidad" y la "pluralidad" en Euskadi.



Alonso, acompañado por el cabeza de lista del PP por Gipúzkoa, Borja Sémper, y el de Bizkaia, Antón Damborenea, junto a otros aspirantes populares como Nerea Llanos y Javier Maroto, concurre a estos comicios con el objetivo de "cohesionar la sociedad vasca en torno a los valores de libertad y progreso que permitan a Euskadi recuperar la posición de liderazgo que ha perdido en los últimos años".



Durante su intervención, el exministro ha explicado que su formación afronta la cita electoral con la intención de consolidar una alternativa al nacionalismo capaz de representar la "pluralidad" vasca, sobre los valores del entendimiento y el encuentro".



Por su parte, Rivera ha recalcado que "no hay proyecto viable para el País Vasco si no es con el resto de España" durante su intervención para respaldar al aspirante de Ciudadanos a lehendakari, Nicolás de Miguel.