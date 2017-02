El cáncer vuelve a golpear al vocalista de Jarabe de Palo

El vocalista del grupo español Jarabe de Palo, Pau Donés, ha hecho público a través de su blog que el cáncer le ha vuelto a golpear. Al parecer, se trata de una extensión de su pasada enfermedad, que daba por superada. Sin embargo, en un ejemplo de superación, se resigna a dejar de luchar, y apunta a que no variará sus planes musicales: “Habrá conciertos grandes, y otros más íntimos. Habrá días que estaré al cien por cien, y otros que no tanto”.

El cáncer ha vuelto a golpear a Pau Donés, el vocalista del grupo musical Jarabe de Palo, según ha informado el propio artista a través de su blog. La localización del nuevo tumor, esta vez en el peritoneo, la membrana del abdomen, apuntan a que las células cancerosas provienen de otros órganos, por lo que podría tratarse de una extensión de su pasada enfermedad.

Tras seis meses de quimioterapia y numerosas extirpaciones Donés pensó que ya había dicho adiós al cáncer, hace menos de un año: “Llevaba un año y medio en casa, un año y medio estupendo, disfrutando del otoño, del mar, de la familia”, ha reconocido el artista públicamente. “Llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo (cáncer) me volviera a apartar de la música. Me daba igual. Pasara lo que pasara… Jarabe volvía a los escenarios”, ha comentado.

Su plan, por tanto, no variará pese la nefasta noticia. Donés no tiene pensado tomarse un descanso, sólo piensa en que sus seguidores puedan disfrutar de su música: "Conciertos grandes, con toda la banda, conciertos más íntimos, en teatros y auditorios, a piano, violonchelo, contrabajo y voz. Habrá días que estaré al 100%, otros que no tanto". Una muestra del pundonor, y la capacidad de superación del artista, que se resigna a dejarse vencer por el cáncer.