Cambio de perspectivas

En 2011, la Asamblea Nacional de Naciones Unidas instauró este día, teniendo en cuenta que es el 21 del 3, haciendo referencia la triplicación del vigésimo primer cromosoma, causante del síndrome de Down.

La efeméride está dedicada a todas aquellas personas que sufren este problema en todo el mundo y con el objetivo de mejorar la percepción social de las personas afectadas y para concienciar de la necesidades de dicho colectivo.

Se calcula que uno de cada 733 bebés nace con esta discapacidad, pero es una cifra que va disminuyendo año a año. En España, existen aproximadamente, unas 35.000 personas con Síndrome de Down.

DOWN ESPAÑA y el colectivo de personas con síndrome de Down han inaugurado esta mañana ‘XTUMIRADA’, una campaña de sensibilización que dará mucho que hablar y que cuenta con el apoyo de 150 rostros conocidos del cine, la música, la televisión y el deporte de nuestro país.

La exposición está emplazada en el edificio Castellana 81 de Madrid (Paseo de la Castellana, 81) , donde además de tener un espectáculo a pie de calle protagonizado por jóvenes con síndrome de Down, se cuenta con la presencia de importantes personalidades del mundo social y político, como el Secretario de Estado de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés; la Viceconsejera de Sanidad, Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Belén Prado; el Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Borja Fanjul; el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez; y el presidente de DOWN ESPAÑA, José Fabián Cámara.

‘XTUMIRADA’ pretende cambiar la forma en que la sociedad percibe a las personas con síndrome de Down lanzando una propuesta muy directa: “Cambia tu mirada sobre el síndrome de Down”. Reconocidas personalidades del mundo del cine, la música, la televisión y el deporte de nuestro país han “intercambiado” su mirada con la de una persona con síndrome de Down. El resultado es una magnífica e impactante muestra de fotografías.