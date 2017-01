Un bloqueo en la web de C's no deja votar a los compromisarios, denuncia Punset

La eurodiputada de Ciudadanos Carolina Punset ha denunciado hoy que el mal funcionamiento de la web habilitada para el voto electrónico ha impedido que "miles" de afiliados haya podido votar a los casi 600 compromisarios de la asamblea que la formación celebrará en febrero.



"Problemas de todo tipo están impidiendo que cientos de afiliados votemos. ¿Esto es más fiable y mejor y que las urnas?", se ha preguntado Punset en su cuenta personal de la red social Twitter.

He dicho cientos? Deben ser miles de afiliados sin poder votar en C´s por voto electrónico. No conozco a nadie que lo haya conseguido. Olé — Carolina Punset (@CarolinaPunset) 21 de enero de 2017



En la misma, ha indicado que "deben ser miles de afiliados" los que no ha podido formalizar su voto electrónico y que no conoce a nadie que lo haya conseguido.



Punset ha realizado estas afirmaciones después de anunciar este viernes que no presentaría candidatura a las primarias para dirigir C's y acusar a la dirección de Albert Rivera por su "entreguismo" al PP y por haber hecho del partido una "marca blanca" suya.



A raíz de estas declaraciones, el coordinador territorial de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana, Jorge Ibáñez, ha instado hoy a la eurodiputada a que compita con Albert Rivera por la presidencia del partido "si de verdad quiere cambiar algo", en lugar de cargar contra él y contra la formación.



Ciudadanos celebrará el primer fin de semana de febrero en Madrid su cuarta asamblea bajo el lema "Juntos ganamos el futuro", con el objetivo de "consolidarse" como fuerza política y seguir creciendo para ser "ese partido de gobierno" útil para los españoles.



Por vez primera, la asamblea no tendrá que votar al líder de la formación, que será elegido el 27 de enero por primarias abiertas a toda la militancia.



Las dos jornadas electorales mediante votación telemática entre todos el censo de afiliados -unos 30.800- comenzarán un día antes, el día 26.



Los aspirantes a dirigir la formación podrán presentar sus candidaturas los días 23 y 24 de este mes, y por el momento nadie ha hecho pública su aspiración de competir con Albert Rivera.