Benavent recaudó comisiones ilegales de 83.000 euros para el PP valenciano

El exgerente de Imelsa Marcos Benavent, uno de los principales investigados del caso Imelsa, podría haber recaudado al menos 83.000 euros en comisiones ilegales de contratos supuestamente amañados para la exconcejala de Cultura de Valencia María José Alcón y el Partido Popular.



En el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) incluido en el sumario del caso Imelsa, cuyo secreto de sumario se levantó el jueves, los investigadores achacan a Benavent el doble papel de "intermediario" y "recaudador", mientras que Alcón "hacía valer su posición privilegiada" para "influir" en la adjudicación a determinadas empresas.



Según el documento, los contratos públicos de los que supuestamente se cobraron "mordidas" eran los de mantenimiento de La Lonja, limpieza de las Torres de Quart, conservación de los puentes históricos de Serrano y Trinidad, y explotación y gestión del centro cultural La Rambleta.



El informe se elabora a partir de las grabaciones de conversaciones entre Benavent y Alcón, que forjaron una "relación de intereses" gracias a la entonces pareja sentimental de la exedil, Vicente Burgos, gerente de la Fundación Jaime II el Just, en la que trabajaba Benavent.



El concurso para la limpieza y mantenimiento de las fachadas interiores y exteriores de La Lonja se adjudicó en noviembre de 2003 a Estudios Métodos de la Restauración (EMR), cuyo representante legal era Carlos Vicent Gil, por 1.027.674 euros, a los que se añadió en septiembre de 2005 una ampliación de 448.000 euros, adjudicada a la misma empresa.



De las declaraciones de Benavent se desprende que Carlos Vicent le entregó una "comisión por dicha adjudicación" que, según el informe, pudo ascender a 9.000 euros y que, posteriormente, este habría entregado a Alcón.



En el caso de las obras de limpieza y consolidación de las Torres de Quart, el concurso fue adjudicado en marzo de 2006 a la UTE formada por Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas (Cleop) y Contratas y Obras Empresa Constructora, representadas por Carlos Turró y Alejandro Serra, por 1,4 millones.



Como consta en las grabaciones, Benavent recibió de los empresarios de esta UTE 20.000 euros, de los que 10.000 se los habría dado a Alcón, el se quedó 5.000 y otros 5.000 fueron, según sus palabras, "para el partido".



En lo que se refiere a las obras de conservación y restauración de los puentes históricos de Serranos y la Trinidad se adjudicaron en febrero de 2007 también a EMR por más de 2,3 millones y tres años después se adjudicó a la misma empresa una modificación ampliatoria de mas de 320.000 euros.



En esa adjudicación de casi 2,7 millones, Benavent habría recibido una contraprestación de manos de Carlos Vicent "que habría correspondido al dos o tres por ciento (entre 54.000 y 81.000 euros)", aunque no recordaba la cantidad exacta.



Respecto al contrato de concesión de la obra pública para la construcción y explotación del centro cultural La Rambleta, se adjudicó a Bulevar del Arte y la Cultura, constituida por Construcciones y Estudios (Cyes), Ámbito Gestión Cultural y Ruzafa Show.



Se adjudicó por un periodo de 20 años, con una inversión por parte de la empresa de casi 14 millones de euros, incluido un canon por parte del Ayuntamiento de Valencia de 2.500.000 euros.



Según el análisis de los investigadores, "si bien no existe constancia" de que se pagara alguna comisión por esta adjudicación, "queda patente el interés" de Alcón y Benavent por adjudicar el contrato "atendiendo a sus propios intereses".



Para ello, ambos habrían conversado sobre la posibilidad de hablar con José Adolfo Vedri, de la sociedad Ámbito Gestión Cultural, "para comunicarle que el otro proyecto que optaba a la adjudicación, estaba muy bien posicionado, con la finalidad de poder exigirle algún tipo de contraprestación".



El informe se refiere a los contratos de varios servicios de la Mostra de Cine, que "presuntamente pudieron haber sido adjudicados siguiendo un modus operandi similar" al de los otros contratos.



En concreto son el de servicios de azafatas, chóferes y personal auxiliar adjudicado a Universo Selección por 46.000 euros; el de publicidad adjudicado a Begamir (168.000 euros); el de imprenta y publicaciones adjudicado a Comunicación Gráfica Siglo XXI (más de 21.000 euros), y el de las galas de inauguración y clausura, adjudicado a Tres Servicios Márketing y Publicidad (164.000 euros).



Según Benavent, Enrique Aleixandre, vinculado a Universo Selección y Tres Servicios, "le habría entregado dinero o favorecido con el regalo de un vehículo" por estas y otras adjudicaciones.



En las grabaciones, Alcón habla de la ganancia que obtendrán de estos contratos, "unos 9.000 euros de los 500.000", "solo" un 2 % pero con que los comprará "dos regalitos en Navidad".