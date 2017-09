Este buque italiano será cuartel general de los antidisturbios en Cataluña

Preparados para la batalla y listos para intervenir. Un ferry italiano de 143 metros de eslora y 25 metros de manga de la clase 'ro-ro' atracará en las próximas horas en el puerto de Tarragona. Esta embarcación se convertirá en el centro de operaciones de varias unidades de antidisturbios de la Policía Nacional, que estos días abandonan sus ciudades de destino rumbo a Cataluña, tras el desafío independentista del 'Govern'. El 'GNV Azurra' -así se llama el barco- ha sido contratado por el Ministerio del Interior y tiene capacidad para alojar a más de 2.000 personas. Los agentes recibirán un anticipo de cerca de 600 euros en concepto de dieta para poder hacer frente a los gastos de hospedaje y de lavandería del este hotel flotante improvisado, en cuyos garajes además pueden albergarse las furgonetas y vehículos de intervención. Además, también percibirán una compensación económica de entre 30 y 40 euros por cada día que estén desplegados en Cataluña.

Los servicios de inteligencia avisaron hace algunos días del desembarco de una internacional anarquista en las costas catalana que venía para apoyar a los secesionistas catalanes, como informó ESTRELLA DIGITAL. Por este motivo, el Gobierno central ha decidido actuar y blindar Cataluña con el traslado de varias unidades UPR (unidades de prevención y reacción) y UIP (unidades de intervención y prevención) de la Policía Nacional. Las dificultades para alojar a todos los efectivos trasladados a Barcelona y otras grandes ciudades de Cataluña ha obligado al Ministerio del Interior a buscar alternativas. Al final, el Ejecutivo ha decidido contratar un buque italiano, el 'GNV Azurra', para hospedar a los agentes, que poco a poco, comienzan a llegar a tierras catalanas. La embarcación ya se encuentra rumbo al puerto de Tarragona y no se descarta que la cartera de Interior haya fletado otros dos buques para poder atender a un despliegue policial sin precedentes en la historia reciente de España.

"Se prevén disturbios importantes y por este motivo nos vamos a hospedar en el barco y no en ciudad", reconocen fuentes policiales. Además, el hecho de alojarse en este ferry italiano cambia las condiciones laborales habituales en desplazamiento de estas unidades de intervención. En otros servicios especiales los agentes trasladados de otras ciudades están acostumbrados a pasar una factura una vez acabada la intervención, pero en esta ocasión la Dirección General ha decidido facilitar cerca de 600 euros a cada policía para costear los gastos de la pensión completa que ofrecerá el buque, es decir, alojamiento y manutención. Si la salida es más corta de lo esperado, los agentes deberán de devolver el excedente del dinero adelantado y si se alarga en el tiempo tendrán que poner dinero de su propio bolsillo, aunque después se les será reembolsado.

"Al final, de la dieta no va a quedar nada", reconocen fuentes policiales. Por este motivo, la Dirección General de la Policía Nacional ha decidido otorgar a todos los policías desplegados en Cataluña una compensación económica que, aunque todavía no está confirmada, rondará entre los 30 y los 40 euros, dependiendo del coste del servicio de lavandería del barco. Esta retribución no entiende de escalas y será la misma para todos, según afirman fuentes policiales.

Posición del 'GNV Azurra' a las 12:00 horas de este 20 de septiembre.

Este despliegue de agentes se produce después de que Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior, anunciara este miércoles la suspensión de las vacaciones y permisos en Policía y Guardia Civil, con vistas a disponer del la máxima plantilla posible movilizable el 1-O, desde el 20 de septiembre, hasta el 5 de octubre .Este plazo excepcional si las circunstancias así lo aconsejan y de manera extraordinaria. La medida afecta tanto a los agentes destinados en Cataluña como aquellos que han sido enviados en comisión de servicio en los últimos días.

Aunque no se han ofrecido cifras oficiales sobre el número de desplazados, ESTRELLA DIGITAL ha confirmado que al menos 10 unidades de prevención y reacción de la Policía Nacional viajarán hasta Cataluña para reforzar el dispositivo. Se trata de las unidades de Castellón, Fuengirola, Torremolinos, Logroño, Elche, Burgos, Vigo, Almería, Córdoba y Santander.

En el caso de la Guardia Civil, el refuerzo es de unos 240 agentes, que se mantendrán hasta mediados de octubre pese a que, inicialmente, estaba previsto que dejasen Cataluña y asumiesen nuevos destinos el pasado 11 de septiembre. Interior ha explicado en un comunicado que las direcciones generales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, coordinadas por la Secretaría de Estado de Seguridad, han cursado una instrucción que modifica el régimen de vacaciones, permisos, licencias, jornada y horarios del personal que participa en el dispositivo extraordinario.

Las dos direcciones generales han informado hoy de esa decisión a las asociaciones del Instituto Armado y a los sindicatos de la Policía Nacional. En el caso de la Guardia Civil, la instrucción indica que, salvo circunstancias excepcionales, no se concederá a los agentes destinados o en comisión de servicio en Cataluña vacaciones, permisos o licencias. En cuanto a la Policía, se plantea la necesidad de establecer un régimen específico de vacaciones, permisos, licencias, jornada laboral y horario y, en concreto, que no se concederán permisos durante el período citado.