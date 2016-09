Barberá no acudirá esta tarde al Senado

La senadora del PP Rita Barberá se ha excusado ante la dirección del grupo popular en la Cámara Alta y esta tarde no acudirá a las sesiones constitutivas de las dos comisiones de las que forma parte, según han explicado fuentes de este grupo parlamentario.



Barberá ha comunicado que ahora quiere "estudiar" el auto por el que el Tribunal Supremo acuerda investigarla por supuesto blanqueo de dinero del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia a través de operaciones conocidas como "pitufeo" realizadas cuando era alcaldesa de esta ciudad.



La exalcaldesa está integrada como vocal en las comisiones de Economía y Constitucional del Senado, pero no va a asistir a sus respectivas sesiones constitutivas, algo que según han comentado fuentes del grupo, no causará anomalía alguna en su conformación.



Respecto a la posibilidad de que Rita Barberá comparezca públicamente para explicar su posición tras la decisión del Supremo, las fuentes se han limitado a constatar que la senadora no acudirá al Senado y que se va a ocupar de analizar el auto judicial.