Banqueros y banquillos: Narcís Serra, Rato y los demás .

A finales de la pasada semana el FROB, la entidad pública que ordena el rescate bancario, envió a la fiscalía nueve operaciones dudosas de Caja España y Caja Duero, que habrían supuesto daños patrimoniales por valor de 120 millones de euros.

Conocemos también, la imputación definitiva de Narcís Serra, exvicepresidente del Gobierno con Felipe González y presidente de Caixa Cataluña, por operaciones, que lesionaron el patrimonio de la Caja por encima de 720 millones. También se le piden cuatro años por la política de retribuciones.

Con los expedientes de las cajas castellanoleonesas, se elevarían a 26 los procedimientos abiertos, 22 de ellos instados por el sector público. Los consejeros imputados, si lo fueren, se sumarían a los 274 con los que empezamos el año. Los delitos por los que están siendo procesados se refieren a retribuciones, fraudes y operaciones inmobiliarias, que lesionaron los patrimonios de las entidades.

Narcìs Serra y Caixa Cataluña

El FROB ha enviado al fiscal 17 operaciones dudosas. Una parte de ellas se refieren a las retribuciones. 41 Consejeros son procesados por un un delito de administración desleal. El exvicepresidente del gobierno de Felipe Gonzalez es acusado por dos delitos de admistración desleal por el que se le piden cuatro años de prisión.

La imputación de Narcís Serra en un nuevo procedimiento se debe a operaciones urbanísticas, que ascienden a 720 millones de euros, entre ellas, algunas relacionada con los empresarios de la Púnica, en Valdemoro. Caixa Cataluña (fusionada con otras cajas catalanas) ha recibido ayudas públicas por valor de 12.676 millones, más

Caja España y Caja Duero

Las operaciones que desvela el FROB son anteriores a la fusión de ambas entidades producida en 2010. Caja España está siendo investigada por préstamos concedidos a su presidente, Julio Fermoso, por la propia entidad. De los 9 expedientes ahora remitidos a la Fiscalía que supondrían pérdidas de 120 millones, solo uno se refiere a Caja España, una operación de 200.000 euros, anterior a 2005. Si esta es la fecha correcta, el episodio no afectaría al Coordinador del PP, Fernando Martínez Maíllo, cuya entrada en el Consejo es posterior. que Bankia. Fue vendida al BBVA por 1.187 millones.

Bankia

Es la que acapara la mayor parte de las noticias, pero como se ve no la única. El rescate de Bankia costó al erario público 12.346 millones. Es propiedad pública en un 65%. En marzo del año pasado, el FROB concluyó el análisis de las siete entidades que se fusionaron en Bankia. Hay 67 consejeros que han sido condenados por las tarjetas Black, 12 millones de euros. Están igualmente procesados los miembros del Consejo de Administración por la subida de retribuciones, por valor de 14,8 millones y está pendiente el juicio por la salida a Bolsa de la entidad.

Bancaja

El expresidente de Bancaja y de la Comunidad Valenciana, José Luis Olivas, ha sido condenado a un año y medio de prisión por un delito de fraude fiscal: habría cobrado en una de sus sociedades 580.000 euros del sobrino de Vicente Cotino, ex presidente de la Policía con el PP, por un trabajo que nunca realizó.

El FROB remitió a la fiscalía otras siete operaciones de la cúpula de Bancaja, cuyo rescate costó 6.142 millones y su filial, el Banco de Valencia. Una de esas denuncias se refiere a una operación inmobiliaria de 300 millones de euros cuyos responsables sería el propio Olivas.

Novacaixa Galicia

La cúpula de Novacaixa Galicia, resultante de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, con un rescate de 9.159 millones, incluido su ex presidente Julio Fernández Gayoso, fue condenada a finales del año pasado a dos años de prisión por administración desleal por adjudicarse a sí mismos unas prejubilaciones millonarias.

Por su parte, el ex presidente de Caja Burgos, José María Arribas, afronta una investigación por créditos a empresas vinculadas con él por valor de más de 34 millones de euros; recoge 45 operaciones dudosas.

Pero hay más

Entre las entidades afectadas está Liberbank, que absorbió a la antigua Caja Castilla-La Mancha. El ex presidente de la entidad manchega, Juan Pedro Hernández Moltó, fue condenado a dos años de cárcel y una multa de 30.000 euros por falsedad contable.

La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) es una de las entidades que más procesos tiene abiertos. La Audiencia Nacional juzgará a su ex presidente, Modesto Crespo, y a siete ex directivos de la caja por adjudicarse retribuciones a las que no tenían derecho. Además, la Audiencia Nacional ordenó a finales de octubre reabrir la causa de las cuotas participativas de la CAM –una especie de preferentes–, que afectaron a unos 55.000 pequeños inversores. La CAM está inmersa en seis piezas separadas.

Varios directivos de las cajas de Terrassa, Laietana, Manlleu, Caja España y Caja Navarra serán juzgados por permitir que la inmobiliaria Cipsa, con la que desarrollaron promociones, se beneficiara de seis millones de euros de las cajas por trabajos no realizados en 11 operaciones en distintas ciudades de Cataluña.

Deben añadirse a la lista de investigaciones Caja Ávila, Sa Nostra, Caixa Penedés y CAI que, igualmente, acumulan procesos y condenas.