La AVT reprocha al Gobierno la existencia de "informes misteriosos" sobre el 11M

El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Alfonso Sánchez, ha exigido justicia y verdad tras reprochar a los gobernantes la existencia de "misteriosos" informes policiales "guardados en cajones" sobre el 11M, que demuestran que "el caso sigue abierto y se siguió investigando".



Trece años después de la mayor masacre terrorista de España y Europa, los 193 muertos, los casi 2.000 heridos y sus familiares "no han descansado en paz" y no han recibido aún "la justicia que merecen", ha dejado claro Sánchez en el manifiesto que ha leído este sábado en el acto de homenaje a los asesinado en el Bosque del Recuerdo del parque del Retiro.



Unos reproches que han escuchado el portavoz del Gobierno y ministro de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo; la ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, e incluso el director general de la Policía, Germán López Iglesias, además de la presidenta de la Fundación de Víctimas, Mari Mar Blanco, junto de otros representantes madrileños como la presidenta regional, Cristina Cifuentes, o la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena.



Para Sánchez esos informes policiales del 11M, cuya existencia desveló el ex director general de la Policía, el comisario jubilado Eugenio Pino, dejan abierta la duda de si se está diciendo la verdad y de si existen más informes "cogiendo polvo en los cajones de alguna oficina". "Queremos esos informes. Queremos saber la verdad y queremos justicia", ha subrayado Sánchez, antes de lamentar que "parece que hace falta que se jubilen los cargos policiales para que tengamos conocimiento de que el 11M es un caso abierto y que se siguió investigando".



Sánchez ha recordado, tal y como se ha publicado, que uno de esos informes costó más de un millón de euros en personal frente a que solo se dedicó un 2,3 por ciento de las ayudas globales del 11M a la asistencia psicológicos de las víctimas Por eso, ha reiterado en que las víctimas tienen que gritar "alto y claro" que la verdad, la dignidad y la justicia "tienen que prevalecer sobre la mentira, la humillación y la impunidad".



Tras las palabras del presidente de la AVT, su antecesora en el cargo Ángeles Pedraza se ha dirigido a los asistentes con un primer agradecimiento para Cospedal por su lealtad y ser la única política que acompaña a las víctimas en este acto desde hace ocho años "cuando no venía nadie". Y como Sánchez, Pedraza también ha lamentado en su discurso que "nadie" piense en las víctimas cuando "políticos y prensa utilizan informes secretos como arma arrojadiza".



Respecto al terrorismo yihadista, ha reiterado su advertencia sobre la proliferación de mezquitas en las que se propagan "mensajes peligrosos", que pueden ser un "caldo de cultivo" de terroristas si no se pone remedio a tiempo.



Pedraza ha aprovechado para dar también un toque de atención a los dirigentes presentes y a toda la sociedad de que las víctimas se sienten "muy solas".



El acto en el Retiro ha finalizado con la suelta de 191 globos blancos y los asistentes han recorrido el Bosque del Recuerdo donde ha depositado flores blancas sobres los cipreses que representan las vidas de las víctimas en el atentado.