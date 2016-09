Asesinada una mujer por su expareja que después se ha suicidado en Ibiza

El presunto autor de la muerte hoy en Ibiza de su expareja, una mujer paraguaya de 34 años, tenía 26 años y del mismo país y no tenía antecedentes por violencia de género ni denuncias previas, ha informado hoy la Delegación del Gobierno en Baleares.



Tras el hecho ocurrido esta madrugada, el presunto agresor, Julio Ernesto M.G., ha fallecido tras despeñarse en una zona de Es Vedrà (Sant Josep, Ibiza), donde la Policía Nacional y la Guardia Civil han localizado y recuperado el cadáver.



El secretario general de la Delegación del Gobierno en las islas, Evelio Antich, ha expresado en un comunicado su más "enérgica condena y repulsa por la muerte por violencia de género" ocurrida hoy en Ibiza y ha convocado un minuto de silencio a las puertas de su sede de la institución el lunes a las 12.00 horas en recuerdo de la víctima.



No constan denuncias previas ni antecedentes por violencia de género y la pareja no tenía hijos, añade Delegación del Gobierno, que detalla que esta madrugada la Policía supo de una agresión por arma blanca en un domicilio de la ciudad de Ibiza, donde se localizó a la víctima, Ada Graciela B.C., de 34 años.



Tras ello, se inició la búsqueda de su supuesto agresor que finalmente se ha suicidado precipitándose por un acantilado en Es Vedrà.



Ésta es la quinta muerte por violencia machista en Baleares en lo que va de año, tras las de enero en Calvià, en marzo en Son Servera, otra ocurrida en mayo en Pollença y en junio en Alcúdia, cuya víctima falleció en agosto tras no poder superar las heridas sufridas durante la agresión.



Con esta muerte, el número total de víctimas mortales por violencia machista en España asciende a 32, y en solo trece casos consta la presentación de una denuncia por malos tratos.



La Delegación del Gobierno de Baleares insiste en la necesidad de que todas las víctimas de malos tratos, familiares o amigos denuncien a los agresores, ya que es la principal medida para luchar contra esta lacra social.



Para ello existe el 016, un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura, y asistencia jurídica también gratis a todas las víctimas, con independencia de su situación económica.