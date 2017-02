Los ascensos de los responsables del Yak-42

Los responsables de la gestión de la catástrofe del Yak-42 –en el que perdieron la vida 62 militares españoles– no solo no sufrieron ningún contratiempo por ello en su carrera, sino que la han visto proyectada con nombramientos, desde la etapa de José Bono como ministro de Defensa. Uno de los ejemplos más palmarios es el de Víctor Torre de Silva y López de Letona, subsecretario de Defensa con Trillo –responsable de la política de personal en las Fuerzas Armadas– y hoy presidente de Observatorio de la Vida Militar. Quien gestionó las decisiones en materia de pensiones y situación laboral de las víctimas del Yak hoy preside el órgano que se encarga por velar por los derechos fundamentales de los militares españoles. No es el único caso. Presidente de una empresa pública, diputado, cónsul, son algunos de los premios profesionales para el equipo de Trillo, obsequiado él mismo con actas de diputado y la Embajada de España en Londres hasta que recientemente dimitió.

Los ascensos del equipo de Trillo en Defensa no sólo han tenido lugar con gobiernos del PP. Uno de los casos más llamativos es el del teniente general del Aire Miguel Lens Astray. Era el jefe de Gabinete de Torre de Silva en la subsecretaría de Defensa en aquellos momentos. Al llegar al Ministerio, José Bono lo nombró jefe de su propio Gabinete Técnico. La salida del teniente general Lens Astray no pudo ser más airosa: presidente y luego vicepresidente Ejecutivo de una empresa pública, Ingeniería y Servicios Espaciales (INSA), la encargada entre otras cosas de dar servicios a todas las instalaciones espaciales en España. La salida de Miguel Lens Astray del Gabinete de la ministra Carme Chacón –que fue quien lo nombró en INSA– no fue dolorosa, ya que lo sustituyó su propio hermano, el también teniente general Fernando Lens Astray. Entre las condecoraciones con que ha sido obsequiado el jefe de Gabinete del responsable de la gestión de personal de Trillo durante la crisis del Yak está la Gran Cruz al Mérito Civil, a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Pero la verdadera mano derecha de Trillo en el asunto del Yak fue Javier Jiménez-Ugarte, secretario General de Política de Defensa entre 2001 y 2004. Jiménez-Ugarte solo estuvo seis meses “haciendo pasillos” tras la llegada del Gobierno de Zapatero. Moratinos lo nombró cónsul en Larache y posteriormente también en Tetuán. El Gobierno Zapatero lo llevó después a Escocia, donde fue nombrado Cónsul General en Edimburgo. La llegada de Rajoy al poder supuso el importante nombramiento de Trillo como embajador en Reino Unido, pero también la de su acólito Jiménez-Ugarte, que fue premiado con la Embajada de España en Suecia.

De secretaria a diputada

El personal que estuvo en Defensa en la etapa de Federico Trillo-Figueroa como ministro subrayan la ascendencia de una mujer sobre el poderoso político. Julieta de Micheo Carrillo de Albornoz –bilingüe en inglés– llegó al equipo de Trillo-Figieroa en el Congreso. Pero su verdadero poder se mostró en el Ministerio de Defensa. El ministro la nombró oficialmente vocal asesora de su gabinete, pero era en realidad la jefa de la Secretaría del Ministro. Su control sobre el acceso al ministro era tal, que provocó la dimisión del jefe del Gabinete Técnico de Trillo-Figueroa, el almirante José María Triviño, que pidió acceso directo al ministro y vio cómo era desautorizado. De Micheo fue la asesora áulica de Trillo-Figueroa como ministro, según media docena de fuente consultadas por este diario. Su colaboración fue más allá, y Trillo-Figueroa la ha llevado de su mano allí donde ha estado. Asesora parlamentaria, diputada por Alicante y hasta hace poco asesora del Grupo Popular en el Congreso. El suyo es el último ascenso de los conjurados del Yak: es la nueva jefa de Gabinete de la Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat. Un nombramiento que llama la atención por la aparente diferencia ideológica entre la ministra y su jefa de Gabinete (miembro del Opus Dei), pero basada en la amistad trabada como diputadas en el Congreso.

Torre de Silva, máster en Harvard, es letrado del Consejo de Estado, al igual que Trillo-Figueroa. Su carrera se unió cuando Trillo fue elegido presidente del Congreso de los Diputados. Torre de Silva fue su jefe de Gabinete allí. Viajaron juntos al Ministerio de Defensa, donde el ministro lo nombró en el puesto clave de Subsecretario. Desde la subsecretaría se gobiernan todos los asuntos de personal de Defensa, especialmente complejos por la naturaleza de cada ejército. En la crisis por la tragedia del Yak-42 hubo dos vertientes. La derivada de la irregular contratación de este vuelo 'low-cost' a precio de primera clase, y sobre todo el trato a las familias de los militares fallecidos. Especialmente complejo en el caso de las numerosas parejas de hecho que había entre aquellos militares. El trato a las familias –responsabilidad de la subsecretaría de Torre de Silva, miembro del Opus Dei– ha sido el principal desencadenante del enfado de las mismas y sus reclamaciones.

Torre de Silva volvió a su plaza de letrado del Consejo de Estado, donde ha estado destinado en la sección 4ª, precisamente la que se dedica a los asuntos relacionados con Defensa. En esta instancia se dio un fuerte varapalo a las víctimas de otro gravísimo accidente, la muerte de cinco TEDAX y gravísimas heridas de dos más en Hoyo de Manzanares. De hecho, se considera un especialista en materia de indemnizaciones y demás, como autor del libro Responsabilidad patrimonial de la Administración en materia de seguridad ciudadana (Tirant lo Blanch, 2012).

La carrera de Torre de Silva no se ha visto en absoluto nublada por la gestión calamitosa e inhumana del Yak-42. Ha sido consejero de varias empresas públicas, como Renfe, Casa (Construcciones Aeronáuticas, hoy parte de Airbus) o Puertos del Estado, según explica él mismo en su currículum público.

Lo más llamativo es que fuera el elegido en 2013 por el Congreso con mayoría absoluta del PP para presidir ni más ni menos que el Observatorio de la Vida Militar. Se trata del órgano que debe velar por los derechos fundamentales de los miembros de las Fuerzas Armadas. Es donde se analizan de manera independiente los problemas, derechos y deberes de los militares y se proponen soluciones y recomendaciones de actuación. Hace estudios propone medidas para la conciliación familiar, analiza la política de Defensa en materia de personal y, en cierto modo, es la salvaguarda social de los militares españoles. Lo conforman nueve personalidades de prestigio relacionados con estos temas.

Lo paradójico es que lo presida el responsable de lo que el Gobierno ya ha reconocido como la más nefasta gestión en material de personal en la historia reciente. Ningún grupo parlamentario –ni siquiera tras la tensa comparecencia de la ministra de Defensa– ha pedido su cese ni dimisión.

Este ramillete de ascensos evidencia que la tragedia e inhumana gestión de accidente del Yak-42 no tuvo coste para sus responsables, sino premio.