Inés Arrimadas afirma que en Ciudadanos lucharán por la rebaja del IVA en el cine

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha comentado este sábado, ante la polémica de por qué la rebaja del IVA cultural no incluye el cine, que ella prefiere ver "el vaso medio lleno" y ha asegurado que no dejarán "de luchar" por bajar también el IVA del cine.



En una entrevista en el programa 'Te doy mi palabra', de Onda Cero, Arrimadas ha comentado la polémica suscitada porque la rebaja del IVA, del 21% al 10%, para los espectáculos en vivo excluye al cine que, según el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, recibirá un aumento presupuestario de 10 millones de euros. "Creo que podemos mirar el vaso medio lleno o medio vacío", ha asegurado antes de afirmar que se sienten "satisfechos" de los acuerdos alcanzados con el PP en torno a los presupuestos y la rebaja del IVA cultural. "Déjeme que saquemos pecho por rebajar el IVA a los espectáculos en directo" y ha agregado que no dejarán de luchar para que se baje el IVA del cine.



Sobre el acuerdo presupuestario, ha señalado que "es un primer paso" y han conseguido que no haya subida de los impuestos que afectan a la clase media, además de haber parado los recortes y aumentado los recursos para innovación, sanidad o educación, entre otros ámbitos. "No es todo, pero llevamos cuatro o cinco meses de legislatura", ha argumentado antes de asegurar que seguirán trabajando para ver si el recorte "puede llegar al cine".



En cuanto al debate catalán, ha reiterado que es un "monotema" que se arrastra desde hace varios años que considera un poco "cansino", aunque la presidenta de C's en Cataluña se ha comprometido a seguir defendiendo: "Nos sentimos catalanes, españoles y europeos" y ha señalado su convencimiento de que el debate independentista hace que esta comunidad pierda oportunidades para avanzar.



Arrimadas ha recordado que desde C's exigieron al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que empezará a hablar de la reforma del sistema de financiación autonómica y de infraestructuras. "No sé si el PP lo hubiera hecho con mayoría absoluta, creo que no, pero empieza a hacerlo ahora", ha agregado. "Si fuera presidente de la Generalitat, iría a todas las reuniones", para defender los "intereses legítimos de todos los catalanes, sin poner en cuestión la unión de los españoles y del resto de europeos, sin presentarme como la que me voy a saltar las leyes porque yo lo valgo", ha concluido.