Arenas acusa a Bárcenas de usar información falsa para pedir su citación

El vicesecretario nacional del PP para asuntos territoriales, Javier Arenas, ha alegado ante la Audiencia Nacional que su citación como testigo en el caso Gürtel, pedida por el extesorero del partido Luis Bárcenas, se basa en "errores" en torno a sus cargos en la formación.



En un escrito dirigido a la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia, que juzgará a partir del 4 de octubre la primera época de la trama Gürtel, Arenas expone una serie de "aclaraciones" en torno a su citación como testigo.



Explica que la petición de testifical de Bárcenas, admitida por la sala, "se justifica en errores", comenzando por las fechas en las que se le menciona como secretario general del PP ya que, al contrario de lo que sostiene el extesorero, no ostentaba este cargo en 1998.



Tampoco es cierto, dice Arenas, que dirigiera el comité de campaña de las elecciones municipales de 2003. "No fui coordinador de campaña en esas elecciones y no formé parte de dicho comité", asegura el testigo, y para probarlo aporta varios documentos a la sala.



"Nunca -prosigue- en los últimos 25 años del PP se ha procedido a nombrar como director de campaña al secretario general del partido. Nunca ambos cargos han sido desempeñados por una misma persona".



Aclara que la designación del coordinador de campaña se hace a través de la junta directiva nacional o del comité ejecutivo nacional, según los estatutos del partido de esa época.



Es erróneo también, dice, que los secretarios generales del PP "tengan, ni tuvieran entonces, atribuidas estatutariamente competencias en materia electoral, ni tampoco en desarrollo de campañas electorales".



Por último, afirma que "es inveraz" que fuera, tal y como sostiene Bárcenas, "presidente regional del PP en Andalucía cuando se contrató a una empresa para la campaña de las elecciones andaluzas del año 2004", ya que en esas fechas ni ostentaba ese cargo, ni tenía ninguna responsabilidad ejecutiva ni de gestión en él.



Bárcenas pidió la testifical de Arenas por su conocimiento de "las funciones, relaciones y responsabilidades" de Bárcenas en las fechas de los hechos y por haber dirigido como secretario general el comité de campaña en las elecciones municipales del año 2003, en las que fue contratada la UTE formada por la agencia Mccaan-Rialgreen.



Esa adjudicación se encontraría entre los hechos delictivos de los que se acusa a Bárcenas y su defensa recuerda que la empresa Rialgreen fue también contratada para la campaña de las elecciones andaluzas del año 2004, siendo Arenas presidente del PP en Andalucía.



Además de Arenas, en el juicio de Gürtel declararán como testigos cuatro exministros del PP -Francisco Álvarez Cascos (Fomento), Ángel Acebes (Interior), Rodrigo Rato (Economía) y Jaime Mayor Oreja (Interior)- y la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.