¿Quién quema el norte de España?

"Homicidas", "terroristas del fuego"... calificativos no faltan contra los bárbaros que están incendiando el norte de España. Pero, ¿qué interés puede haber en acabar con la reserva arbórea del país? La psicosis se une a los relatos, que hablan de gente en coche esparciendo mechas de fuego incluso en los alrededores de Vigo. La Policía cree que detrás la autoría se encuentran varias personas que actuaron de forma organizada, al menos en lo relativo al ámbito urbano de la ciudad del sur de Galicia. Varias fuentes creen que detrás de esta inesperada y cruel ola de fuegos están los mismos que perpetraron una ofensiva criminal en Galicia en el invierno de 2015: intereses especulativos. tanto del urbanismo como de sectores ganaderos.

El caso es que desde el pasado sábado todas las miradas se dirigen hacia Galicia y Asturias donde varios focos todavía se mantienen aun activos, mientras los ciudadanos de pueblos como Benuza, Sobrado, Ponteareas o Ibais confían en que la lluvia sofoque un fuego virulento avivado por unas fuertes rachas de viento. Por el momento existen más de un centenar de incendios sólo en Galicia y 35 en Asturias. Además, los fuegos ya se han cobrado cuatro víctimas mortales. Hasta su tierra natal ha viajado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: "Cualquier cosa que necesiten, estamos a su disposición". El Ejecutivo ha realizado un gran despliegue de medios y la UME (Unidad Militar de Emergencia) trabaja a destajo para apagar los focos situados más próximos a zonas residenciales.

En este sentido, la prioridad es sofocar 18 incendios situados en zonas de máximos riesgos por su proximidad a zonas residenciales. Estos son los casos de las localidades de: Cervantes (Donís), Friol (Anxeriz), Monforte (Chavaga), Boborás ( Albarellos), A Gudiña (A Gudiña), Parada de Sil ( Paradellas), San Cristovo de Cea (Oseira), Baños de Molgas (Betán), Chandrexa de Queixa (Chaveán), Paderne de Allariz (Cantoña), Lobios (Araúxo), Ponteareas (Padróns), Salvaterra do Miño (Pesqueiras), Gondomar (Morgadáns), As Neves (As Neves), Baiona (Baíñas) y Nigrán ( Parada).

Todo hace indicar que la mayoría de los incendios han sido provocados por varios individuos que han podido obrar organizadamente. La Fiscalía ya ha dado instrucciones a la Guardia Civil de que detenga a cualquier sospechoso y Feijóo, presidente de la Xunta. ha declarado que Galicia ha vivido una "situación compleja" porque coincide una "actividad incendiaria homicida", una "sequía persistente" y un descontrol en incendios en el norte de Portugal que, por primera vez, "saltan el Miño". Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, pide la colaboración ciudadana "para identificar a las personas responsables de causar tantísimo daño".

El Ministerio de Defensa ha desplegado más de 600 efectivos para colaborar en la extinción de 15 de estos incendios en Galicia y Asturias. A estos efectivos se les sumarán 310 militares en las próximas horas. En Galicia, la UME tiene desplegados 540 militares y 130 vehículos, de ellos 30 autobombas que junto con tres aeronaves del Batallón de Helicópteros de Emergencias y cuatro aviones anfibios del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire, bajo la Dirección Operativa de la UME, actúan de manera coordinada con los equipos terrestre para lograr así una acción más eficaz ante el fuego. Por su parte, en Asturias la UME desplegó ayer 44 efectivos y 15 vehículos para colaborar en las labores de extinción del incendio de San Antolín de Ibias donde continúan trabajando. Esta tarde, a ellos se les sumarán 150 efectivos más y 6 autobombas para colaborar en las labores de extinción del incendio de Ibias y de un nuevo incendio declarado en Degaña.

En el capítulo de detenciones,, ya se ha producido una en relación a estos incendios forestales. La Policía Local de Ponferrada (León) han arrestado a un hombre, J.M.A.Z., de 40 años y con domicilio en el barrio de Flores del Sil de la localidad, como supuesto autor de los seis incendios que se han registrado este lunes en la capital del Bierzo y sus inmediaciones.

Los focos se repartieron por la ciudad y comenzaron sobre las 10.00 horas de este lunes en la ladera del monte Pajariel, al que siguieron otros localizados en la Cemba Alta, las inmediaciones del Pabellón de Flores del Sil, el barrio de La Placa, y la terminal de mercancías y la circunvalación de salida a la N-536, donde los agentes arrestaron al supuesto autor. Según la información facilitada por la colaboración ciudadana y que ha servido para su detención, el supuesto autor de los incendios iba en bicicleta provocando los fuegos.

Incendios provocados

Además, la Policía Nacional, que ha colaborado en el operativo contra la ola de incendios desarrollado en las últimas horas en Galicia, afirma que "un altísimo porcentaje de los incendios" fueron "provocados" y apunta que detrás su autoría se encuentran varias personas que actuaron de forma organizada, al menos en lo relativo al ámbito urbano de Vigo.

En este sentido, las autoridades no descartan que la causa de estos incendios guarden relación con la ola de fuegos ocurridos el pasado mes de diciembre de 2015. Fue precisamente el verano de ese año cuando El Partido Popular aprobó la Ley 21/2015. La posibilidad de recalificar terrenos quemados sin necesidad de esperar 30 años, como estipulaba la ley anterior, es su principal novedad. La recalificación urbanística es siempre la primera sospechosa en los incendios provocados. Sin embargo, los incendios en invierno son menos usuales de lo que parece: "Un 40% de los incendios anuales en nuestro país se produce fuera del verano y suelen deberse a la quema de rastrojos, malas hierbas, arbustos y hectáreas en malas condiciones para poder producir un pasto fresco para el ganado", explicó Miguel Ángel Soto, miembro de Greenpeace España. En el caso de los numerosos incendios que arrasaron el norte del país desde la tercera semana de diciembre, todos los expertos consultados por Estrella Digital insistieron en descartar entre los motivos principales a la nueva Ley de Montes, aunque si afirman que deja lugar a la "especulación y la sospecha".

Aunque todos son rumores, sospechas y especulaciones, al final los expertos forestales señalan al reparto de la subvenciones a los ganaderos por parte de la Comisión Europea como la principal razón a tantos incendios en tan poco tiempo. "La nueva PAC recoge en su texto que sólo proporcionará subvenciones a aquellos terrenos con pasto fresco para el ganado. Es decir, antes los ganaderos recibían dinero por la hectárea y daba igual si ésta estaba ocupada por un matorral, por mala hierba... En la actualidad sólo perciben la ayuda si cada centímetro de su terreno es ocupado por pasto", relató en diciembre de 20’15 a Estrella Digital Miguel Ángel Soto, miembro de Greenpeace.

"La posibilidad de edificar en terrenos incendiados no tiene nada que ver con los fuegos producidos en Galicia y Cantabria estos días. Los principales sospechosos son los ganaderos que han aprovechado las condiciones climatológicas para adelantar su habitual quema de parte de su terreno. Antes esta práctica se producía en los meses de febrero y marzo y se realizaba de una manera más espaciada en el tiempo. Se les ha ido de las manos", sentenció Soto.