Arcópoli denuncia una web que pretende "curar" la homosexualidad

La asociación Arcópoli para la defensa de los derechos y libertades LGTB ha denunciado ante la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid una página web que ofrece presuntas técnicas de "curación" para "poder dejar atrás la homosexualidad".



En una nota de prensa remitida este lunes a los medios, Arcópoli ha informado de que el pasado viernes presentó una solicitud de expediente sancionador en la Consejería contra la página web elenalorenzo.com.



En ella, la autodenominada terapeuta Elena Lorenzo proporciona terapias "de cambio" para "personas que viven una homosexualidad no deseada, que les hace vivir infelices e insatisfechos".



Además, incluye testimonios "irresponsables" y "no comprobables", a juicio de Arcópoli, de personas que aseguran que han acabado "dándose cuenta de que no eran gais" o que han "dejado atrás el lesbianismo".



"Las terapias de curación de la homosexualidad son falsas y acientíficas y únicamente juegan con los sentimientos de personas que sufren por la homofobia que persiste en nuestra sociedad, no por su homosexualidad", apuntan desde la asociación.



El coordinador de Arcópoli, Yago Blando, ha comentado que "intentar hacer creer a alguien que se le puede curar su deseo homosexual solo le genera falsas esperanzas que agravarán su sufrimiento e impedirán el pleno desarrollo de su personalidad".



"Nuestra labor es construir una sociedad libre e igualitaria, y para ello es preciso hacer desaparecer extraños remedios acientíficos que más bien parecen recuperados de las épocas más oscuras de nuestra historia", ha añadido.



Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia han anunciado que van a abrir una investigación para estudiar esta página web y aplicar la Ley contra la LGTBIfobia aprobada el pasado mes de julio en la Asamblea de Madrid.