Se aprueba proposición para poner fin a la discriminación de las bomberas

Tras el descontento general tras la última reforma referente a las pruebas físicas de la oposición de bomberos de la Comunidad de Madrid aplicada en julio de 2016, en la que se eliminó la bonificación para mujeres, el PSOE, presentó este jueves, una propuesta que se centra en establecer marcas diferenciadas en dichas pruebas para adaptarlas a las aspirantes a bombera.

Hasta el pasado mes de julio, la calificación de las pruebas físicas, se puntuaba sobre un máximo de 60 puntos, después se contabilizaba teniendo en cuenta una bonificación para las mujeres de 20 puntos. Sin embargo, con la última modificación, la puntuación máxima es de 80 puntos y no hay bonificación, por lo que es casi inviable que una mujer iguale las marcas obtenidas por un hombre.

Los cambios mencionados fueron duramente criticados por las mujeres opositoras, quienes presentaron una petición formal a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, al consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía Ángel Garrido, y al director general de Protección Ciudadana, Carlos Novillo, para exigir una rectificación.

Al no conseguir respuesta, se realizó una recogida de firmas a través de change.org, con la que se esperaba un cambio para frenar la discriminación de la mujer. Se obtuvieron más de 600 en una iniciativa de la plataforma 'No me discrimines por ser mujer'.

La proposición no de ley ha sido aprobada por unanimidad, pero no es vinculante, por lo que el gobierno de la comunidad tendrá que decidir si la ejecuta o no.

La escasa representación femenina en el Cuerpo de Bomberos, se repite en toda España, donde no alcanza el 2% en ninguna comunidad autónoma, de hecho en muchas no supera el 1%, a diferencia de otros Cuerpos, en los que a pesar de ser un porcentaje minoritario, las mujeres representan aproximadamente, un 13% como es el caso de la Policía Nacional o un 6% en la Unidad Militar de Emergencias (UME), el cuerpo que más podría asemejarse en exigencia física al de bomberos.